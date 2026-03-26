PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat peningkatan volume penumpang Whoosh melonjak sekitar 11,3 persen atau mencapai 224.827 penumpang selama periode Angkutan Lebaran 2026 dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

"Selama periode Angkutan Lebaran 2026 pada periode H-8 hingga H+3 atau 13-25 Maret, jumlah penumpang tercatat mencapai 224.827 penumpang atau meningkat sekitar 11,3 persen," ujar Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi di Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Dwiyana menyebutkan angka ini meningkat dibandingkan periode Lebaran 2025 yang mencapai 202.007 penumpang.

Kemudian, puncak okupansi sementara Angkutan Lebaran 2026 terjadi pada Selasa (24/3/2026) dengan volume mencapai 24.315 penumpang dalam satu hari.

"Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan puncak Angkutan Lebaran 2025 yang tercatat sebesar 23.462 penumpang, atau meningkat sekitar 3,6 persen," ungkapnya.

Tren Sangat Positif

Berdasarkan data tersebut, Dwiyana menilai volume penumpang Whoosh pada Angkutan Lebaran tahun ini menunjukkan tren yang sangat positif.

"Kami juga melihat tren permintaan yang masih tinggi dan diproyeksikan akan tetap berada di atas 20 ribu penumpang per hari hingga akhir pekan, serta berpotensi meningkat kembali pada akhir masa libur seiring masyarakat kembali beraktivitas,” tuturnya.

Hingga kini, volume penumpang harian masih tetap tinggi dan diprediksi akan terus berada di atas 20 ribu penumpang per hari hingga akhir pekan.

Dengan tren penjualan yang terus bertambah, KCIC memastikan kesiapan operasional tetap optimal, baik dari sisi jadwal perjalanan, pelayanan penumpang, hingga keamanan dan kenyamanan selama perjalanan.