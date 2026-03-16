Arus mudik di Terminal Kampung Rambutan mulai menunjukkan grafik kenaikan signifikan. Data terbaru mencatat sebanyak 8.110 penumpang telah diberangkatkan menuju berbagai daerah di Jawa dan Sumatera dalam kurun waktu lima hari terakhir, sejak 11 hingga 15 Maret 2026.

Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, merinci bahwa pada Minggu (15/3/2026) kemarin saja, jumlah keberangkatan mencapai 2.756 orang. Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring mendekatnya hari raya.

"Perjalanan antar kota antar provinsi memakan waktu 2 hari perjalanan. Sehingga puncaknya akan terjadi pada H-4 atau H-3 lebaran," kata Revi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Revi memprediksi volume pemudik tahun ini bakal melonjak tajam dibanding periode 2025. Jika tahun lalu pada H-3 tercatat ada 3.225 penumpang, tahun ini jumlahnya diperkirakan bisa menyentuh angka 6.000 orang dalam sehari.

"Pada tahun lalu di H-3 jumlah pemudik mencapai 3.225 pemudik. Prediksi kami di tahun ini pada H-3 bisa mencapai 5.000 hingga 6.000 pemudik," jelasnya.

Sejauh ini, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera masih menjadi tujuan favorit. Untuk wilayah Jawa Timur, mayoritas penumpang menuju Malang dan Surabaya. Sedangkan Jawa Tengah didominasi tujuan Tegal, Purwokerto, Cilacap, dan Pekalongan.

"Sedangkan untuk Jawa Barat tujuan favorit ada Banjar, Tasikmalaya, Garut dan Cianjur. Sementara untuk daerah Sumatera yang jadi favorit itu Padang dan Palembang," papar Revi.