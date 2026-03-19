Seorang wanita hilir mudik di Rest Area KM 130 Tol Cipali, Indramayu, untuk mencari bantuan setelah dirinya sadar telah tertinggal mobil yang sebelumnya ditumpangi bersama keluarganya.

Peristiwa ini terjadi, Rabu (18/3/2026) usai dirinya salat subuh di rest area. Bahkan sempat viral di media social yang diunggah @satlantaspolresindramayu.

"Saya tadi salat subuh di Rest Area KM 130 Tol Cipali, dan saat kembali ke parkiran ternyata mobil rombongan keluarga sudah tidak ada," ucap wanita tersebut.

Wanita berkerudung hitam itu mencari pinjaman ponsel untuk menghubungi keluarganya yang ada di mobil, namun tak seorang pun bersedia meminjamkan.

Hingga akhirnya ia menyambangi Pos Pelayanan Polres Indramayu dan mendapat pinjaman ponsel dari anggota polisi bernama Akung.

"Saya langsung menghubungi keluarga, tetapi kondisi di jalur tol one way, jadi mobilnya tidak bisa kembali ke rest area untuk jemput saya," katanya.

Akhirnya, ia diantar personel polisi menggunakan sepeda motor menyusul rombongan mobil keluarganya yang sebelumnya sudah janjian menunggu di bahu jalan tol.

"Untuk pertama kalinya, saya naik sepeda motor polisi ini, alhamdulillah, terima kasih Pak Akung, dan bapak-bapak lainnya," ucapnya kepada sejumlah polisi yang telah mengantarkan.