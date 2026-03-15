Pelabuhan Merak mulai mengalami kepadatan pemudik pada malam hari, sementara kondisi pada pagi dan siang hari justru terpantau lengang. Polisi kini mengantisipasi penumpukan tersebut dengan mengimbau masyarakat untuk tiba di pelabuhan lebih awal pada siang hari.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menjelaskan, pola kedatangan ini disebabkan keinginan pemudik untuk tiba di Pelabuhan Bakauheni saat hari sudah terang.

"Pemudik jalan malam dari Merak, mengharapkan tiba di Bakauheni menjelang subuh, sehingga bisa suasana terang di perjalanan di Sumatera," ucap Maruli, Minggu (15/3/2026).

Konsentrasi kendaraan pada malam hari ini berisiko memicu kemacetan panjang. Sebagai langkah penanganan, pihak kepolisian telah menyiapkan area penyangga untuk mengatur arus kendaraan yang menuju dermaga.

"Polda Banten mengantisipasi terjadinya peningkatan volume kendaraan arus mudik. Solusinya memberdayakan empat buffer zone bagi pemudik, menyosialisasikan pembelian tiket pada aplikasi sehingga tidak terjadi penumpukan pembelian di jalan yang dapat mengganggu pemudik lain," katanya.

Selain pengaturan parkir, polisi berkoordinasi dengan pengelola pelabuhan untuk mempercepat proses masuknya kendaraan ke dalam kapal.

"Berkoordinasi dengan ASDP agar petugas tiket menjemput pemudik terkait check-in tiket saat ramp door feri telah dibuka, sehingga mengurangi antrean di pintu feri," katanya.

Maruli juga menegaskan adanya skala prioritas dalam operasional penyeberangan. Petugas mendahulukan penumpang manusia, sembako, bahan pokok penting (bapokting), hewan konsumsi, dan BBM.

"Kapal tiba bongkar berangkat, bukan tiba bongkar muat, karena persentase penumpang dari Sumatera ke Jawa lebih kecil," ucapnya.