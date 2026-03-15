PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyebutkan pergerakan pemudik dari Jawa menuju Sumatera melalui lintasan Merak-Bakauheni mulai terjadi sejak H-8 Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau Jumat (13/3/2026).

"Menjelang Hari Raya Idul Fitri, mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia mulai meningkat, pergerakan pemudik yang hendak menyeberang dari Jawa menuju Sumatera di lintasan Merak-Bakauheni mulai menunjukkan dinamika," ujar Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/3/2026).

ASDP memastikan kesiapan layanan penyeberangan agar perjalanan masyarakat berlangsung lancar, aman, dan nyaman, mengingat jalur Merak-Bakauheni memiliki peran vital sebagai penghubung utama antar pulau.

Heru mengaku pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif sejak dini guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode Angkutan Lebaran.

"Kami terus melakukan berbagai persiapan mulai dari penguatan operasional hingga optimalisasi fasilitas pelabuhan guna memastikan perjalanan masyarakat dapat berlangsung tertib dan lancar," ujar Heru.

Jumlah Kapal Disesuaikan

Dalam mendukung kelancaran operasional selama periode angkutan Lebaran, jumlah operasional armada kapal disesuaikan dengan tingkat kepadatan arus, yakni berkisar 28 hingga 33 kapal per 24 jam yang siap melayani pengguna jasa.

Selain itu, perusahaan juga akan menerapkan pola operasional tiba, bongkar, dan berangkat (TBB) guna mempercepat proses pelayanan di pelabuhan sehingga pergerakan kapal menjadi lebih efisien dan mampu mengakomodasi tingginya mobilitas penumpang maupun kendaraan.

Kesiapan tersebut juga diperkuat melalui peningkatan berbagai fasilitas pelayanan di pelabuhan, antara lain layanan customer service 24 jam, penambahan garbarata Express II di lintasan Merak–Bakauheni, penambahan toilet portable, serta penguatan penerangan dan sistem kelistrikan di area pelabuhan.

Selain itu, ASDP juga menghadirkan shuttle bus listrik di kawasan pelabuhan Merak dan Bakauheni guna mempermudah mobilitas pengguna jasa, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Perkuat Konektivitas Transportasi

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menambahkan perusahaan juga berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat konektivitas transportasi menuju pelabuhan.

Windy menyebutkan selama 13-16 Maret, telah disediakan 20 unit angkutan umum secara gratis yang melayani beberapa rute penghubung, yaitu Stasiun Cilegon-Stasiun Kerenceng (2 unit) dan Stasiun Kerenceng-Stasiun Merak (1 unit).

Selanjutnya Stasiun Cilegon-Stasiun Merak (9 unit), Stasiun Merak-Stasiun Cilegon (7 unit), serta Stasiun Merak-Stasiun Kerenceng (1 unit).

"Distribusi armada tersebut menyesuaikan pergerakan penumpang yang datang secara bertahap dari perjalanan kereta api," kata Windy.

Lebih lanjut, dia mengatakan ASDP bersama mitra transportasi dan pemangku kepentingan di lapangan juga terus melakukan koordinasi guna memastikan ketersediaan kendaraan penghubung dapat dioptimalkan.

"Terutama, pada jam-jam kedatangan kereta dengan volume penumpang yang lebih tinggi," jelas Windy.

Ke depan, pemantauan operasional akan terus diperkuat agar mobilitas penumpang dari Stasiun Cilegon menuju Pelabuhan Merak dapat berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman selama periode angkutan Lebaran 2026.

Jumlah Penumpang

Ia mengatakan berdasarkan data Posko Merak, total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara pada H-10 hingga H-8 tercatat 126.276 orang, atau turun 18,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 155.161 orang.

Sementara total kendaraan tercatat 31.390 unit, turun 13 persen dibandingkan realisasi tahun lalu sebanyak 36.091 unit.

Adapun dari arah Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu pada periode yang sama tercatat 97.385 penumpang, atau turun 9,4 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 107.541 orang.

Total kendaraan yang menyeberang tercatat 23.018 unit, atau turun 3,1 persen dibandingkan realisasi tahun lalu sebanyak 23.766 unit.