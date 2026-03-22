Arus kendaraan dari arah barat atau Jakarta yang menuju ke Jawa Tengah (Jateng) melalui gerbang Tol Kalikangkung Semarang pada hari Lebaran kedua, Minggu (22/3/2026) masih cukup padat.

Kepala Pospam Kalikangkung Semarang AKP Dimas mengatakan arus kendaraan yang melintas keluar sejak pukul 06.00 hingga 17.00 WIB tercatat mencapai 26.371 unit.

"Rata-rata lebih dari 2 ribu kendaraan per jam kendaraan melintas keluar gerbang Kalikangkung," katanya, Minggu (22/3/2026).

Arus kendaraan tertinggi, kata dia, terjadi pada pukul 11.00 hingga 12.00 WIB yang mencapai lebih dari 3 ribu unit.

Adapun arus kendaraan yang melintas masuk ke arah barat, lanjut dia, rata-rata mencapai 1.500 unit per jam.

Sementara itu, arus kendaraan dari Kota Semarang yang melintas ke arah timur melalui gerbang Tol Banyumanik juga masih cukup ringgi.

Marketing Communiction Officer PT Trans Marga Jateng (TMJ), Dian Saputra, sejak pukul 06.00 hingga 17.00 WIB tercatat 37.436 kendaraan melintas masuk melalui Tol Semarang-Solo.

Rata-rata kendaraan yang melintas ke arah Solo atau Surabaya itu, kata dia, mencapai 3.400 unit per jam.

Sementara kendaraan dari arah timur yang masuk ke Semarang melalui gerbang Tol Banyumanik, lanjut dia, rata-rata mencapai 1.700 kendaraan per jam.