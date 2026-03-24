Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mewanti-wanti pemudik arus balik agar tidak memaksakan diri di jalan. Ia meminta pengendara disiplin beristirahat setiap tiga jam sekali untuk menghindari kecelakaan akibat kelelahan fisik.

Pesan ini disampaikan Budi usai memantau pembukaan one way nasional di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026). Menurutnya, perjalanan jauh menuju Jakarta dan sekitarnya masih sangat panjang.

"Selain itu, pesan kami juga, ini perjalanan masih panjang dari sini. Setiap 3 jam kalau bisa berhenti," kata Budi di lokasi.

Budi menegaskan bahwa rasa kantuk dan kondisi tubuh yang letih merupakan ancaman nyata bagi keselamatan nyawa di jalan raya.

"Karena pengemudi yang ngantuk dan letih itu adalah penyebab kecelakaan dan jadi salah satu masalah kesehatan dan keselamatan yang besar," tambahnya.

Meski rekayasa lalu lintas berfokus di jalan tol, Menkes justru menyoroti bahaya di jalur arteri. Ia menyebut penanganan kecelakaan di jalur nontol jauh lebih rumit, terutama yang melibatkan pemudik sepeda motor.

"Penyebab kecelakaan juga terjadi banyak pengendara motor, jadi bukan hanya di jalan tol tapi di jalan arteri, ya. Ini lebih susah menanganinya," sebut Budi.

Meski begitu, Budi membawa kabar baik terkait data kecelakaan mudik tahun ini. Ia mengapresiasi kerja keras Polri dan instansi terkait karena angka insiden di jalan raya terpantau merosot dibanding tahun sebelumnya.