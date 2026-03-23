Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat adanya peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum pada periode Lebaran 2026. Berdasarkan data Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, jumlah penumpang meningkat 8,58 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Pemudik dengan angkutan umum hingga hari Lebaran masih cukup tinggi, tetapi masih tetap terkendali. Moda transportasi terbanyak yang digunakan masih dengan moda kereta api,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Ernita Titis Dewi, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan umum sejak H-8 Lebaran atau Jumat (13/3) hingga hari H pada Sabtu (21/3) mencapai 10.887.584 orang. Angka ini meningkat dibandingkan periode Lebaran 2025 yang tercatat sebanyak 10.027.482 orang.

Jika dirinci berdasarkan moda transportasi, kereta api masih menjadi pilihan utama dengan jumlah penumpang mencapai 3.349.343 orang, naik 13,46 persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 2.952.055 orang.

Sementara itu, angkutan udara mencatatkan 2.397.192 penumpang atau meningkat 2,95 persen dari 2.328.551 orang. Angkutan penyeberangan juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 14,01 persen menjadi 2.664.004 penumpang dari sebelumnya 2.336.619 orang.

Adapun angkutan bus mencatatkan 1.693.931 penumpang atau naik 9,37 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 1.548.874 orang. Sementara angkutan laut melayani 783.114 penumpang selama periode tersebut.

Pada hari H Lebaran, Sabtu (21/3), Kemenhub mencatat pergerakan penumpang angkutan umum mencapai 873.916 orang.

Secara rinci, jumlah penumpang kereta api pada hari tersebut mencapai 364.649 orang, yang terdiri atas 205.335 penumpang antarkota dan 159.314 penumpang perkotaan regional.

Untuk angkutan udara, jumlah penumpang tercatat sebanyak 206.785 orang, terdiri atas 155.675 penumpang domestik dan 51.110 penumpang internasional. Sementara itu, penumpang angkutan laut tercatat sebanyak 21.141 orang dan angkutan penyeberangan sebanyak 177.564 orang.

Adapun penumpang bus pada hari H Lebaran mencapai 103.777 orang.

Selain pergerakan penumpang, arus kendaraan juga terpantau meningkat di sejumlah simpul transportasi. Pada hari H Lebaran, jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tol Jakarta tercatat sebanyak 193.237 unit, sedangkan kendaraan yang masuk mencapai 122.074 unit.

Secara keseluruhan, total pergerakan kendaraan di gerbang tol wilayah Jabodetabek mencapai 380.753 unit, sementara di gerbang tol non-Jabodetabek tercatat sebanyak 353.546 unit.

Di jalur arteri, kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek tercatat sebanyak 601.275 unit dan yang masuk sebanyak 460.089 unit. Sementara itu, pergerakan kendaraan di ruas arteri non-Jabodetabek mencapai 607.366 unit.

Kemenhub mengimbau masyarakat untuk mulai mengantisipasi arus balik Lebaran yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Selasa (24/3) atau H+3.