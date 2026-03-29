Ribuan kendaraan roda dua dan roda empat terus memadati kawasan Pelabuhan Ketapang sejak Minggu (29/3) pagi. Meningkatkan volume kendaraan di lintas penyeberangan Banyuwangi-Bali menjadi fase puncak arus balik Lebaran 2026.

Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Pasma Royce bersama Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono melakukan pemantauan langsung di lokasi.

Pemantauan dilakukan dari udara dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi di kantor PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang bersama Pemkab Banyuwangi dan stakeholder terkait.

“Di sini kami bersama-sama mengantisipasi potensi lonjakan kendaraan, terutama arus balik dari Jawa ke Bali,” ujar Pasma seperti dikutip, Minggu (29/3/2026).

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menjelaskan, arus balik dari Jawa menuju Bali melalui Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk masih dalam kondisi terkendali. Sejumlah buffer zone yang disiapkan untuk menampung kendaraan juga belum terisi penuh.

“Area penyangga seperti di Bulusan, Pusri, dan Terminal Sritanjung masih belum penuh. Sampai saat ini masih terkendali,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengaturan arus dilakukan melalui penambahan armada kapal serta penerapan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) yang telah berjalan.

“Saat ini terus kami pantau, termasuk kendaraan logistik agar tidak menimbulkan kemacetan,” tuturnya.

Selain itu, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arief Eko, menyebut operasional penyeberangan berjalan sesuai skenario pengendalian arus balik.

“Saat ini kami mengoperasikan 33 kapal, dengan skema TBB di beberapa dermaga seperti MB IV, LCM, dan Bulusan,” ujarnya.

ASDP memprediksi puncak arus balik terjadi pada 28–29 Maret 2026. Hingga kini, sekitar 52 persen kendaraan telah diseberangkan ke Bali, sementara 48 persen lainnya masih menunggu, meningkat sekitar 4–6 persen dibanding tahun lalu.

Meski puncak arus balik segera berakhir, ASDP tetap memperpanjang masa siaga hingga 5 April 2026 untuk mengantisipasi lonjakan susulan.