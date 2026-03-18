Pemudik sepeda motor mulai memadati area Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, pada H-3 Lebaran atau Rabu (18/3/2026) siang.

Berdasarkan pantauan inilah.com di lokasi, pukul 10.30 WIB ratusan sepeda motor mulai berdatangan untuk menyeberang menuju Pulau Sumatera.

Para pemudik yang tiba langsung diminta melakukan registrasi di loket. Pelabuhan Ciwandan menyediakan 10 jalur layanan bagi pemudik, dengan satu jalur dikhususkan atau diprioritaskan untuk ibu hamil serta penumpang yang membawa anak atau balita.

Kepadatan pemudik sepeda motor terlihat di Pelabuhan Ciwandan, Banten, pada puncak arus mudik. (Foto: Inilah.com/Clara Anna).

Setelah melakukan registrasi, pemudik diarahkan menunggu di kantong parkir yang telah disediakan sebelum masuk ke area buffer zone. Antrean terpantau mengular hingga sekitar 200 meter di dalam pelabuhan.

Salah seorang pemudik asal Bekasi dengan tujuan Lampung, Aulia, mengaku berangkat dari rumahnya pukul 05.30 WIB menuju Pelabuhan Ciwandan.

"Berangkat tadi jam setengah 6 pagi dari rumah. Ini bawa anak umur 6 bulan," ujar Aulia kepada inilah.com.

Aulia mengaku ini merupakan kali pertamanya pulang ke kampung halaman suaminya di Lampung menggunakan sepeda motor.

"Iya ini pertama kali saya ke kampung suami bawa anak juga, biasanya di rumah aja. Senang juga bisa Lebaran ke kampung," tutur dia.

Ia juga menceritakan tradisi Lebaran yang paling dirindukan, yakni bertemu dengan sanak saudara. Apalagi, ini menjadi pengalaman pertamanya mudik dengan membawa anak.