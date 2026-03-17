PT Pegadaian melalui Kantor Wilayah VIII Jakarta 1 memberangkatkan sebanyak 500 pemudik dalam program “Mudik Aman Berbagi Harapan 2026” menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Mudik Gratis BUMN yang bertujuan memberikan fasilitas perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Pelepasan peserta dilakukan pada 16 Maret 2026 di Kantor Pegadaian Area Kramatjati, Jakarta Timur. Para pemudik diberangkatkan menggunakan armada bus menuju sejumlah kota di Pulau Jawa, seperti Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Madiun, dan Purwokerto.

Direktur Jaringan dan Operasi Pegadaian Eka Pebriansyah mengatakan program ini merupakan agenda rutin tahunan dengan tema yang disesuaikan setiap tahun. Untuk 2026, tema “Mudik Aman Berbagi Harapan” diharapkan mencerminkan perjalanan yang selamat sekaligus membawa harapan baru bagi para peserta.

“Harapan kami para pemudik dapat sampai ke tujuan dengan selamat dan menjalani Lebaran bersama keluarga dalam kondisi sehat,” ujar Eka.

Selain menyediakan transportasi gratis, Pegadaian juga memberikan berbagai fasilitas penunjang perjalanan. Peserta mendapatkan perlengkapan seperti kaos, goodie bag, konsumsi, serta kebutuhan dasar lainnya untuk mendukung kenyamanan selama perjalanan.

Sebelum pelaksanaan, Pegadaian telah melakukan serangkaian persiapan, mulai dari penentuan kuota peserta, koordinasi dengan instansi perhubungan dan aparat keamanan, hingga proses verifikasi data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan mudik berjalan tertib dan sesuai standar keselamatan.

Pada hari keberangkatan, peserta melakukan registrasi ulang dan menerima gelang identitas serta paket perlengkapan. Acara dilanjutkan dengan seremoni pembukaan, penyerahan simbolis perlengkapan, serta pengecekan armada sebelum bus diberangkatkan.

Program mudik tahun ini secara nasional melibatkan 84 armada transportasi yang terdiri dari 78 bus, lima kapal laut, serta layanan kereta api. Moda transportasi tersebut menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tenggara.

Di Jakarta, keberangkatan dilakukan dari dua titik, yakni Pegadaian Kebon Nanas dan Universitas Budi Luhur, dengan total sekitar 10 bus untuk 500 pemudik. Program ini bersifat satu arah mengingat jadwal kepulangan peserta yang bervariasi.

Camat Jatinegara Endang Kartika Wahyuningsih menyebut program ini sebagai bentuk kolaborasi antara BUMN dan pemerintah dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat saat mudik.

“Pegadaian tidak hanya hadir dalam layanan finansial, tetapi juga berbagi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemimpin Wilayah VIII Jakarta 1 Pegadaian Dede Kurniawan menambahkan, program ini merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat umum.

Menurutnya, inisiatif ini diharapkan mampu membantu masyarakat merayakan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman dengan perjalanan yang lebih aman dan terorganisir.