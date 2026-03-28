Arus balik Lebaran 2026 via jalur kereta api di wilayah KAI Daop 1 Jakarta mulai menunjukkan grafik yang tinggi. Stasiun Pasar Senen tercatat menjadi titik kedatangan paling padat per hari ini, Sabtu (28/3/2026).

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengungkapkan ada sebanyak 18.788 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen. Angka ini disusul Stasiun Gambir dengan 15.439 penumpang dan Stasiun Bekasi sebanyak 8.320 penumpang.

“Untuk keberangkatan, Pasar Senen juga menjadi yang tertinggi dengan 13.832 penumpang, diikuti Gambir 9.224 penumpang,” kata Franoto kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).

Tingginya angka kedatangan ini didominasi oleh penumpang dari kota-kota favorit seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Bandung, hingga Jember. Kondisi ini mencerminkan masifnya mobilitas masyarakat antarwilayah selama masa arus balik Lebaran tahun ini.

Franoto menuturkan, selama masa Angkutan Lebaran sejak 11 hingga 28 Maret 2026, KAI Daop 1 Jakarta total telah melayani 815.703 penumpang berangkat dan 622.517 penumpang tiba.

“Sementara jumlah tiket yang terjual mencapai 891.098 tiket, atau sekitar 82 persen dari total kapasitas 1.083.674 tempat duduk,” ucap Franoto.

Jika menilik periode mudik (11–20 Maret 2026), tercatat ada 483.389 penumpang yang berangkat, dengan puncak arus mudik pada 18 Maret sebanyak 53.576 orang. Sementara pada hari H Lebaran (21–22 Maret 2026), keberangkatan mencapai 97.297 penumpang.

Memasuki fase arus balik sejak 23 Maret 2026, volume kedatangan penumpang secara konsisten berada di atas angka 50 ribu orang per hari. Franoto menilai hal ini membuktikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman dan tepat waktu.