Tahun ini, jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat untuk pulang kampung alias mudik, mencatatkan rekor tertinggi baru. Jumlahnya lebih dari 270 ribu kendaraan.

Bahkan, tol layang Mohamed Bin Zayed atau MBZ mengalami macet parah pada Kamis (19/3). Perlu waktu 6 sampai 8 jam untuk melewati tol sepanjang hampir 37 kilometer (km) itu.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A Purwantono mengakui, arus mudik pada tahun ini, mencatatkan rekor tertinggi, yakni 270.315 kendaraan. Jumlah itu naik 98,3 persen ketimbang kondisi normal, dan naik 4,6 persen ketimbang puncak mudik Lebaran 2025.

Total angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas (lalin) yang tercatat di empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (arah Barat), GT Ciawi (arah Selatan), dan GT Cikampek dan GT Kalihurip Utama (arah Timur).

"Tidak hanya yang keluar melalui empat gerbang tol utama. Kami juga mencatat rekor tertinggi dalam melayani arus lalu lintas yang menuju Jalan Tol Trans Jawa selama ini, yang mencapai 175.754 kendaraan. Meningkat 6 persen dibandingkan dengan puncak mudik tahun lalu," ujar Rivan di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Meski demikian, Rivan mengatakan, arus lalu lintas kendaraan tetap bisa diatasi dengan baik, walaupun jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan tol Jasa Marga Group mencapai rekor tertinggi.

Pihak Jasa Marga bersama jajaran kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas yang efektif sehingga bisa mengurai kepadatan.

"Kepadatan lalu lintas terpantau terjadi di Jalan Layang MBZ serta Jalan Tol Jakarta-Cikampek bawah. Untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan, Jasa Marga bersama Kepolisian telah memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow dari satu lajur menjadi tiga lajur, hingga penerapan one way nasional pada KM 70-KM 414," kata Rivan.

"Volume kendaraan yang melintas di kedua ruas tersebut tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah pengoperasiannya," sambungnya.

Macet Gila: Tol Layang MBZ Ditutup

Gara-gara kemacetan di luar nalar, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, terpaksa menutup ruas tol laying MBZ pada Kamis siang (19/3).

“Tahun ini agak sedikit berbeda karena kami tadi harus menutup MBZ untuk sementara. Karena sudah kami lakukanone waynasional, tetapi puncak arusnya masih tinggi,” kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas), Irjen Agus Suryonugroho di Posko Command Center KM 29 Tol Cikampek, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Ia mengatakan, berdasarkan data, total volume kendaraan hingga Kamis pagi mencapai 270 ribu kendaraan. Jumlah meningkat dibandingkan jumlah kendaraan pada Selasa (17/3) yang sebanyak 221 ribu.

Karenanya diberlakukan berbagai rekayasa lalu lintas, termasuk menutup sementara tol MBZ. Pemudik pun harus menggunakan jalur tol Jakarta-Cikampek yang berada di bawahnya.

Usai ditutup selama sekitar 1,5 jam, ia mengatakan tol MBZ kini sudah dapat digunakan kembali.

“MBZ tadi kita tutup hampir 1,5 jam. Karena langkah-langkah daripada contraflow sudah selesai, tentunya kita buka lagi. Dan, Alhamdulillah sekarang lancar,” ucapnya.

Sebelumnya, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) menyatakan sebanyak 63.275 kendaraan terpantau meninggalkan Jakarta menuju arah Cikampek melalui Tol MBZ pada Selasa (17/3).