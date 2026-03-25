Hingga Rabu (25/3/2026) petang, Korlantas Polri resmi mencabut pemberlakuan rekayasa lalu lintas (lalin) one way nasional arus balik secara penuh dari KM 414 gerbang tol Kalikangkung hingga KM 70 tol Cikampek.

Ini dilakukan setelah dipastikannya arus kendaraan di jalur TransJawa mulai landau serta kembali normal.

"Hasil evaluasi dengan stakeholder, termasuk dari pihak Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, kami lakukan evaluasi bahwa Pak Dirlantas Jawa Tengah juga melaporkan dengan kami bahwa traffic-nya sudah mulai landai," ujar Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, Rabu (25/3/2026).

Berdasarkan hasil analisis traffic counting di sejumlah titik, seperti Gerbang Tol Banyumanik dan Kalikangkung, arus kendaraan terpantau mulai landai dan kembali normal.

"Jadi parameter-parameter yang melintasi di Gate (Gerbang Tol) Banyumanik, Gate Tol Kalikangkung, sudah cukup rendah. Maka dari itu, sudah kami lakukan normalisasi, dari Kilometer 414 Tol Kalikangkung hingga KM 263 Tol Pejagan, Jawa Tengah," ungkapnya.

Menurutnya, jalur Trans Jawa dari KM 414 Tol Kalikangkung hingga KM 70 telah kembali dibuka secara normal dua arah.

Meski demikian, rekayasa lalu lintas masih diterapkan secara situasional. Di antaranya contraflow satu lajur dari KM 70 hingga KM 55, serta pengoperasian tol fungsional Japek II Selatan yang menghubungkan Sadang, Deltamas, hingga Setu untuk mengurai arus dari arah Jawa Barat menuju Jakarta.