Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dipenuhi oleh para pemudik sepeda motor yang hendak menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Aktivitas ini meningkat memasuki H-2 Lebaran sejak Kamis (19/3/2026) dini hari.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 03.00 WIB, gelombang kedatangan kendaraan roda dua terus mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan masuknya masa libur pekerja.

Kondisi tersebut menyebabkan sebanyak 12 lajur kawasan penyangga (buffer zone) yang telah disediakan oleh pihak pelabuhan terisi penuh oleh ribuan pemudik sepeda motor.

Saking padatnya volume kendaraan yang datang secara bersamaan pada dini hari, antrean pemudik tampak membeludak dan mengular panjang di dalam kawasan Pelabuhan Ciwandan.

Kepadatan arus mudik ini berdampak langsung pada waktu tunggu operasional, di mana para pengguna jasa penyeberangan harus rela mengantre cukup lama sebelum bisa masuk ke dalam dek kapal.

Salah seorang pemudik sepeda motor, Doni Irawan, asal Tangerang tujuan Lampung membenarkan kondisi tersebut, seraya menyebut bahwa lonjakan ini terjadi karena jadwal libur yang serentak.

"Tadi sampai depan sekitar jam satu (dini hari), ini sudah jam tiga masih menunggu naik kapal. Banyak pekerja yang memang baru libur, makanya jadi ramai begini," ungkap pemudik tersebut di lokasi.