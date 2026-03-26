Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar) menyebut arus kendaraan arus balik Lebaran masih memadati sejumlah jalur di wilayah tersebut hingga Kamis (26/3/2026) sore ini.

Koordinator Humas Pos Pengamanan Lebaran Dishub Kabupaten Bandung Ruddy Heryadi mengatakan volume kendaraan yang melintas masih tergolong tinggi meskipun telah melewati puncak arus balik pada H+3 Lebaran.

“Sore ini relatif padat sama dengan hari kemarin, tidak ada lonjakan. Akan tetapi, kendaraan cukup padat keluar lingkar Nagreg pada H+5 hingga pukul 17.00 WIB dengan sebanyak 70.026 kendaraan melintas,” katanya di Bandung, Kamis (26/3/2026).

Dia juga menjelaskan bahwa total kendaraan arus balik yang telah melintas sejak H+1 hingga H+5 berdasarkan data Dishub Kabupaten Bandung mencapai 587.318 unit.

Menurut dia, tren pergerakan kendaraan mengalami peningkatan sejak awal arus balik, dari H+1 sebanyak 103.427 kendaraan menjadi 148.266 kendaraan pada H+2 dan mencapai Jumlah puncak pada H+3 dengan total 149.030 kendaraan.

Selanjutnya, arus kendaraan mulai menurun pada H+4 menjadi 126.263 unit dan kembali turun pada H+5 pukul 17.00 WIB.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menambahkan bahwa secara persentase terjadi kenaikan pergerakan kendaraan pada awal arus balik sebelum akhirnya melandai jika dibandingkan tahun 2025.

“Puncaknya H+3 dengan peningkatan sebesar 41,54 persen jika dibandingkan tahun lalu, kemudian H+4 sebesar 0,18 persen, dan H+5 hingga 17.00 WIB mengalami penurunan sebesar minus 0,47 persen,” ujarnya.

Meski demikian, dia menyebut arus kendaraan masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan seiring belum seluruh pemudik kembali ke daerah asal.

“Pergerakan kendaraan masih akan terjadi, terutama menjelang akhir pekan karena masih ada pemudik yang kembali,” katanya.