Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung memperkirakan volume kendaraan yang melintas di kawasan Nagreg akan kembali meningkat pada puncak arus balik Lebaran H+7. Jumlah kendaraan yang menuju arah Bandung diprediksi menembus lebih dari 120.000 unit dalam sehari.

Kepala Dishub Kabupaten Bandung, Eric A. Prabowo, menyampaikan bahwa lonjakan tersebut dipicu oleh pergerakan arus balik yang masih berlangsung bersamaan dengan aktivitas wisata yang belum mereda hingga akhir masa libur.

“Untuk besok yang diprediksi sebagai puncak arus balik kedua, kami memperkirakan jumlah kendaraan yang melintas bisa mencapai lebih dari 120.000 kendaraan per hari. Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara arus balik dan arus wisata,” ujarnya di Bandung, Jumat (27/3/2026).

Mengantisipasi kepadatan, petugas gabungan telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk rekayasa lalu lintas serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan pengelola kawasan wisata.

Eric menjelaskan, penerapan rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sejumlah jalur alternatif, seperti Cikaledong dan Ciburial, juga disiapkan untuk mengurai antrean kendaraan.

“Untuk rekayasa lalu lintas, seperti pembukaan jalur alternatif di Cikaledong dan Ciburial, hal tersebut akan dilakukan secara situasional tergantung pada kondisi kepadatan lalu lintas di lapangan,” katanya.

Berdasarkan data Dishub, arus kendaraan sejak H+1 hingga H+5 terpantau stabil dengan volume di atas 100.000 kendaraan per hari. Puncak tertinggi terjadi pada H+3 dengan jumlah mencapai 149.030 kendaraan.

Pada H+4, tercatat sekitar 123.000 kendaraan bergerak menuju Bandung. Sementara hingga pukul 18.00 WIB pada H+6, jumlah kendaraan yang melintas telah mencapai sekitar 70.842 unit.

Secara kumulatif sejak H-7 hingga H+5, tercatat sekitar 1,16 juta kendaraan bergerak dari Bandung menuju Garut. Adapun kendaraan yang kembali ke arah Bandung mencapai sekitar 1,01 juta unit.

Dishub juga mencatat aktivitas wisata masih cukup tinggi, terutama dari arah Garut dan Pangandaran, yang turut mendorong peningkatan volume kendaraan. Kondisi ini diperkirakan berlanjut hingga akhir pekan.