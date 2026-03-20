Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memastikan puncak arus mudik di jalur Nagreg telah terlewati setelah jumlah kendaraan yang melintas hari ini mulai berangsur menurun.

Kepala Humas Dishub Kabupaten Bandung, Eric Alam Prabowo mengatakan arus lalu lintas mulai dini hari ini lebih lancar dibandingkan hari sebelumnya dengan 24.285 kendaraan melintas.

“Sudah bisa kami pastikan tadi malam memang menjadi puncak arus mudik, di mana setelah tadi malam frekuensi kendaraan yang melintas Nagreg sudah berangsur menurun. Kendaraan yang terhitung sekitar 24 ribu hingga pukul 08.00 WIB,” katanya di Bandung, Jumat (20/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa hingga pukul 23.59 WIB H-2 Lebaran, jumlah kendaraan yang melintas tercatat mencapai 150.716 unit atau meningkat 5 persen dari hari sebelumnya yang tercatat 137.032 unit.

Ia juga menambahkan bahwa jumlah kendaraan tersebut melebihi puncak arus mudik pada H‑2 lebaran 2025, yang tercatat sebanyak 142.620 kendaraan.

"Ini melebihi H-3 tahun ini yang hanya 137 ribu kendaraan dan melebihi puncak arus mudik 2025 pada H-2 lebaran dengan jumlah 142 ribu kendaraan," jelasnya

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung juga menyebutkan jumlah kendaraan yang melintas Jalur Nagreg menuju Garut dan Tasikmalaya pada periode H‑7 hingga H‑1 lebaran 2026 menunjukkan tren meningkat hingga H‑2 sebelum menurun pada H‑1.

Pada H‑7 tercatat 39.011 kendaraan menuju Garut atau Tasikmalaya dan meningkat menjadi 61.425 kendaraan pada H‑6, 63.181 kendaraan pada H‑5, dan 98.925 kendaraan pada H‑4.

Volume kendaraan tersebut terus naik pada H‑3, mencapai 137.032 kendaraan, dan mencapai puncak pada H‑2 dengan 150.716 kendaraan menuju Garut dan Tasikmalaya.

Pada Jumat (20/3) hingga pukul 08.00 WIB H‑1, jumlah kendaraan menurun menjadi 24.285 unit sehingga jumlah keseluruhan selama tujuh hari pengamatan mencatat sebanyak 574.575 kendaraan menuju Garut dan Tasikmalaya melintasi Jalur Nagreg.

Meskipun melandai, pihak Dinas Perhubungan dengan petugas gabungan tetap bersiaga penuh mengamankan arus mudik Lebaran tahun ini dengan menyiapkan pasukan di titik rawan kemacetan dan kecelakaan.