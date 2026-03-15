Siang itu, lorong di salah satu sudut Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, tampak lengang. Lampu putih menggantung di langit-langit, menyinari deretan pintu kamar berkelir gelap. Sekilas, suasananya persis koridor penginapan kelas melati, padahal letaknya ada di dalam terminal bus terbesar di Jakarta.

Belum banyak penumpang yang ngeh kalau terminal ini punya tempat transit. Fasilitas ini jadi penyelamat bagi mereka yang ogah tepar di kursi tunggu atau melantai di peron. Harganya ramah kantong cuma seharga satu porsi nasi padang pinggir jalan, alias Rp20.000.

“Di sini ada beberapa kamar buat istirahat atau menginap dengan syarat yang menginap ataupun istirahat harus penumpang yang sudah mempunyai tiket bus. Dengan tarif yang relatif murah itu Rp15.000 per kamar ditambah untuk kamar mandinya Rp5.000 jadi tarifnya Rp20.000 itu untuk 1 orang,” kata Komandan Regu (Danru) Terminal Terpadu Pulo Gebang Harjo S, di Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Uang Rp20 ribu terbilang murah buat meluruskan punggung agar tahan tempur sebelum gaspol perjalanan jauh. Terutama buat mereka yang tiba kemalaman atau harus stand by buat bus pagi buta.

Udin (37), pemudik tujuan Jawa Tengah, jadi salah satu yang beruntung bisa mencicipi fasilitas ini. Baginya, kenyamanan nggak melulu soal kemewahan, tapi soal ketenangan.

“Lumayan harga murah bisa dapat fasilitas istirahat gini menurut saya cukup. Saya mau pergi ke Rembang nanti malam. Baru sampai pagi tadi nah untuk nunggu ya dipakai istirahat,” ujar Udin.

Ini pengalaman pertama Udin. Meski ukurannya minimalis, ia merasa sreg karena lokasinya terpisah dari keriuhan orang lalu lalang.

“Untungnya ini kan di seberang keberangkatan ya. Jadi tetap dekat dan nggak terlalu berisik. Dari pada kita tidur di area tunggu takutnya ganggu orang lain,” ceritanya sambil menagih kunci kamar ke petugas.

Biar murah, tapi tidak serampangan. Kamar-kamar ini hanya khusus penumpang Pulo Gebang dan maksimal menginap cuma 1x24 jam. Jangan harap bisa menetap lama, karena antreannya panjang, apalagi kalau sudah masuk musim mudik.

“Untuk kamar perempuannya dia ada total jumlah 8 kamar, dan laki-laki di sini untuk kamarnya 9, sudah penuh juga ini pada gantian,” ungkap salah satu petugas jaga.