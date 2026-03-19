Perjalanan mudik Lebaran bersama anak memerlukan perhatian khusus, terutama terkait aspek keselamatan selama di perjalanan. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan pentingnya penerapan standar keamanan berkendara agar anak terhindar dari risiko cedera maupun kecelakaan.

Ketua Pengurus Pusat IDAI, dr. Piprim Basarah Yanuarso, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan panduan teknis berkendara aman bagi anak, baik untuk kendaraan roda empat maupun roda dua. Panduan ini mengacu pada rekomendasi keselamatan yang telah disusun sebelumnya.

“IDAI mengeluarkan rekomendasi terkait panduan teknis aman berkendara berdasarkan rekomendasi tahun 2023,” ujar Piprim dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Untuk perjalanan menggunakan mobil, bayi yang baru lahir hingga usia dua tahun diwajibkan menggunakan kursi khusus anak atau car seat dengan posisi menghadap ke belakang (rear facing). Penempatan kursi ini harus berada di bagian belakang kendaraan untuk meminimalkan risiko cedera saat terjadi benturan.

Anak usia dua hingga lima tahun tetap disarankan menggunakan car seat. Sementara itu, anak di atas lima tahun dapat menggunakan kursi dengan posisi menghadap ke depan, namun tetap memerlukan pengamanan tambahan berupa booster seat.

Booster seat digunakan hingga sabuk pengaman terpasang dengan benar, yaitu bagian sabuk bawah berada di paha atas dan sabuk bahu melintang di antara bahu dan dada anak.

IDAI juga menegaskan bahwa anak di bawah usia 12 tahun sebaiknya duduk di kursi belakang. Orang tua diimbau untuk tidak memangku anak selama perjalanan karena praktik tersebut sangat berisiko, terutama saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi seperti di jalan tol.

Sementara untuk perjalanan menggunakan sepeda motor, aturan keselamatan menjadi lebih ketat. Anak di bawah usia enam tahun tidak diperbolehkan ikut berkendara karena dianggap belum memiliki kesiapan fisik dan keseimbangan yang memadai.

Anak yang diperbolehkan ikut berkendara wajib menggunakan helm berstandar SNI dengan ukuran yang sesuai. Posisi duduk harus di belakang pengendara, dengan jumlah penumpang maksimal dua orang dalam satu kendaraan.

Selain itu, IDAI menegaskan bahwa remaja di bawah usia 17 tahun tidak diperkenankan mengemudi karena belum memenuhi syarat administratif dan keselamatan, termasuk kepemilikan surat izin mengemudi (SIM).

Bagi pengemudi, kondisi fisik menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan perjalanan. Pengemudi harus dalam keadaan sehat, tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang, serta menghindari konsumsi obat yang dapat menyebabkan kantuk.

“Istirahat yang cukup sangat penting. Disarankan berhenti di rest area setiap dua hingga tiga jam atau ketika merasa lelah,” kata Piprim.

Selain itu, penggunaan telepon seluler saat berkendara juga dilarang karena dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan.