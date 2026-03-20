Arus mudik di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, mencatatkan pergerakan penumpang yang signifikan selama periode Lebaran 2026. Tercatat, puluhan ribu pemudik telah diberangkatkan menuju berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatra sejak dua pekan terakhir.

"Untuk penumpang yang berangkat dari H-13 sampai hari ini H-1, totalnya sudah mencapai 35.464 orang," ujar Daryanto saat ditemui Inilah.com di Terminal Pulo Gebang, Jumat (20/3/2026).

Berbanding terbalik dengan angka keberangkatan, volume penumpang yang tiba di Terminal Pulo Gebang terpantau jauh lebih rendah. Dalam periode yang sama, tercatat hanya 6.465 orang yang memasuki Jakarta melalui terminal ini.

Tren Menurun Tipis Dibanding Tahun Lalu

Meskipun angka 35 ribu tergolong besar, Daryanto menyebut terjadi sedikit pergeseran tren dibandingkan musim mudik tahun sebelumnya. Berdasarkan data evaluasi, jumlah pemudik tahun ini mengalami sedikit penyusutan.

"Kalau dibandingkan tahun lalu, memang ada penurunan, tapi tidak signifikan, sekitar 5 persen," kata Daryanto menekankan.

Kendati demikian, ia menilai angka tersebut tetap merepresentasikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi bus sebagai pilihan utama untuk pulang kampung.

Pihak pengelola terminal pun memastikan seluruh fasilitas dan layanan tetap siaga penuh guna menunjang kenyamanan penumpang hingga periode arus balik nanti.

Puncak Arus Mudik Sudah Terlewati

Memasuki H-1 Lebaran pada Jumat siang, suasana di Terminal Pulo Gebang mulai tampak lebih renggang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Data per siang ini menunjukkan baru sebanyak 685 penumpang yang berangkat dengan total 85 bus.

Meski angka ini diprediksi akan terus bergerak hingga malam hari, namun dipastikan tidak akan melampaui fase puncak.

Daryanto menjelaskan bahwa melandainya jumlah penumpang pada H-1 adalah hal yang wajar. Sebagian besar masyarakat memilih melakukan perjalanan lebih awal untuk menghindari kemacetan dan mengejar waktu sahur terakhir bersama keluarga di kampung.