Pertanyaan soal boleh tidaknya meninggalkan puasa saat mudik kembali mencuat di tengah arus perjalanan akhir Ramadan.

Kementerian Agama (Kemenag) RI memberikan penjelasan tegas bahwa safar atau perjalanan jauh, termasuk mudik, menjadi salah satu kondisi yang memperbolehkan seseorang tidak berpuasa, dengan catatan tetap menjaga adab.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag RI, Arsad Hidayat, mengatakan, seseorang yang melakukan perjalanan jauh atau safar, termasuk saat mudik, diperbolehkan tidak menjalankan ibadah puasa. Namun, ada adab yang perlu dijaga selama bulan Ramadan.

“Sebisa mungkin tidak makan dan minum secara terbuka di hadapan orang yang sedang berpuasa. Itu bagian dari adab dan etika yang perlu dijaga,” ujar Arsad dalam siaran pers Bimas Islam dikutip inilah.com, Kamis (19/3/2026).

Penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Alquran. Arsad menyebut, kebolehan berbuka bagi musafir memiliki dasar kuat, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 185.

Ayat tersebut menjelaskan, orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa dan dapat menggantinya pada hari lain di luar bulan Ramadan.

Meski demikian, Arsad menegaskan, tetap berpuasa saat safar memiliki nilai keutamaan tersendiri, selama kondisi fisik masih memungkinkan.

"Apabila seseorang masih mampu berpuasa saat mudik, maka itu lebih baik dan memiliki keutamaan tersendiri,” kata Arsad.

Ia menambahkan, sejumlah riwayat hadis juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah tetap berpuasa dalam perjalanan. Dalam riwayat Abu Darda disebutkan, dalam perjalanan yang sangat panas, tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Menurut Arsad, pilihan untuk tetap berpuasa atau tidak saat safar kembali pada kondisi masing-masing individu. Tidak ada paksaan selama perjalanan tersebut benar-benar menimbulkan kesulitan.

“Bagi yang sedang safar lalu tetap berpuasa, itu menjadi keutamaan tersendiri selama tidak menimbulkan kesulitan yang berat,” ujarnya.

Kemenag juga mengingatkan para pemudik agar tidak memaksakan diri jika merasa lelah selama perjalanan. Keselamatan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama.

Arsad menyarankan pemudik memanfaatkan fasilitas yang tersedia di masjid sepanjang jalur mudik, termasuk program Masjid Ramah Pemudik yang kini semakin diperluas.