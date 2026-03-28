Para porter atau pramubarang/pramuantar di Stasiun Besar A Pasar Senen, Jakarta, meraup penghasilan lebih alian cuan selama momen arus mudik, balik dan libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Said (55), salah satu porter mengatakan selama periode libur Lebaran, dalam satu hari dirinya bisa mengantongi penghasilan dari mengangkut dan mengantar barang penumpang sebesar Rp500 ribu.

"Kalau Lebaran gini ya pasti ramai, udah momennya," kata Said di Stasiun Pasar Senen, Sabtu (28/3/2026).

Menurut dia, terdapat sekitar 200 porter di Stasiun Pasar Senen yang bertugas setiap harinya dengan sistem shift pagi dan siang.

Untuk shift pagi 100 orang bekerja mulai pukul 07.00 sampai 19.00 WIB. Lalu dilanjutkan shift kedua dari pukul 19.00 kembali ke jam 07.00 pagi.

"Di stasiun sini beroperasi 24 jam, jadi sistem tugasnya 12 jam. Saya hari ini masuk pagi, nanti jam tujuh sore saya pulang," katanya.

Jika pada hari biasa porter dapat mengantongi penghasilan maksimal Rp200 ribu, pada momen Lebaran bisa naik hingga 50 persen.

Tarif porter untuk satu kali bawa barang bervariasi kalau pesan tanpa sistem aplikasi. Untuk sistem aplikasi minimal bayar porter Rp38 ribu.

Menurut petugas porter lainnya, untuk pesan di luar aplikasi, biaya bisa dinegosiasikan dengan porternya langsung.

"Bisa pesan lewat aplikasi, bisa langsung. Kalau untuk pesan langsung, transaksinya sesuai kesepakatan tarifnya," ujarnya.

Di Stasiun Pasar Senen, banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa porter untuk membawa barangnya karena rata-rata penumpang kereta membawa barang lebih dari satu tas.

Ada penumpang yang membayar Rp20 ribu kepada porter yang membawa barangnya berupa satu travel bag dan jaraknya dekat.

Menurut penumpang pengguna jasa porter, keberadaan porter sangat membantu mereka yang kerepotan membawa barang bawaan dalam jumlah banyak. Terlebih kelelahan di perjalanan.

Atau ada yang ingin jalan santai ke peron sebelum berangkat tidak direpotkan dengan barang bawaan.

"Ya selain membantu membawakan barang bawaan, sekalian bantuin porter-porter itu juga, kan mereka penghasilannya dari membawa barang enggak digaji negara atau perusahaan," ujar salah seorang penumpang.

Hingga pukul 17.30 WIB, kondisi penumpang di Stasiun Pasar Senen pada H+7 Lebaran 2026 masih terpantau ramai.

KAI Daop I Jakarta mencatat volume keberangkatan sebanyak 13.832 orang, sedangkan kedatangan 18.788 orang.