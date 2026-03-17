Program mudik gratis 2026 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah via kereta api (KA) resmi ditutup oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, Selasa (17/3/2026).

Hal itu ditandai dengan pelepasan pemberangkatan sebanyak 640 pemudik dari Stasiun Pasar Senen Jakarta menuju Kota Semarang menggunakan KA Tawang Jaya pada pukul 18.25 WIB.

Pemberangkatan delapan gerbong kereta ini dilepas langsung oleh Taj Yasin Maimoen. Rangkaian kereta melayani rute pantura, mulai dari Jakarta hingga Kota Semarang.

“Alhamdulillah, hari ini kita purna dalam memberangkatkan mudik,” kata Taj Yasin usai melepas pemudik.

Dia mengatakan, warga yang menikmati layanan tersebut berasal dari berbagai kabupaten/kota di Jateng, mulai dari Pekalongan, Brebes, Tegal, Kendal, Semarang hingga Pati.

Menurut sosok yang akrab disapa Gus Yasin ini, program tersebut tidak hanya soal transportasi, tetapi memberi kesempatan perantau untuk kembali berkumpul dengan keluarga, termasuk bagi pemudik disabilitas yang turut difasilitasi.

Di stasiun tujuan, Pemprov Jateng menyiapkan tim medis untuk mengantisipasi kebutuhan kesehatan pemudik setelah perjalanan panjang.

Taj Yasin juga mengingatkan pemudik agar memastikan kondisi rumah yang ditinggalkan dalam keadaan aman, serta menjaga kesehatan selama perjalanan dan momentum Ramadan.

Bagi pemudik, program ini terasa nyata manfaatnya. Uyung Lestari (40), pekerja swasta asal Pati yang merantau di Jakarta sejak 2006, mengaku baru pertama kali ikut mudik gratis bersama suami dan dua anaknya.

“Kalau tidak ikut ini, bisa habis sekitar Rp500 ribu per orang. Empat orang hampir Rp2 juta. Jadi sangat membantu,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Asharudin (32), pekerja bengkel di Tangerang asal Kendal. Ia mendapatkan informasi program dari rekan kerjanya dan berhasil lolos pendaftaran.

“Daftarnya online dan rebutan. Saya kebetulan dapat. Sangat membantu,” katanya.

Namun, ia berharap kuota ke depan bisa ditambah karena masih banyak peminat yang belum terakomodasi.

Sebelumnya, pada siang harinya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga memberangkatkan pemudik dengan KA Jaka Tingkir dari Stasiun Pasar Senen menuju Solo, dengan total 648 penumpang.