PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) menyebutkan, mobilitas kendaraan pengguna Ruas Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) masih tercatat tinggi pada H+1 Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Minggu (23/3/2026).

"Berdasarkan data lalu lintas, volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju arah Cikampek pada H+1 Lebaran tercatat masih tinggi, meningkat 114 persen dari lalu lintas normal," ujar GM Operasi dan Pemeliharaan PT. JJC Desti Anggraeni di Bekasi, Senin (23/3/2026).

Dia menjelaskan pergerakan lalu lintas kendaraan menuju arah timur melalui Ruas Jalan MBZ pada periode tersebut tercatat sebanyak 49.892 kendaraan atau naik 114,67 persen dibandingkan lalu lintas normal sebesar 23.241 kendaraan.

Apabila dilihat berdasarkan periode waktu, peningkatan volume kendaraan terjadi pada seluruh periode. Pada periode pagi, volume kendaraan meningkat sebesar 157,36 persen, kemudian 64,79 persen pada siang hari serta meningkat sebesar 131,75 persen pada periode malam hari dibandingkan kondisi normal.

Arah Jakarta

Sementara itu pada arah menuju Jakarta, volume kendaraan juga tercatat mengalami peningkatan. Total kendaraan yang melintas mencapai 45.429 kendaraan, naik sebesar 36,45 persen dibandingkan lalu lintas normal yakni 33.293 kendaraan.

Peningkatan mobilitas kendaraan pada periode pagi mencapai 55,66 persen, kemudian 22,15 persen pada siang, serta 46,63 persen pada periode malam hari dibandingkan kondisi lalu lintas normal.

Secara keseluruhan, kendaraan yang melintas Ruas Jalan Layang MBZ di kedua arah mencapai 95.321 kendaraan. Kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat masih tinggi baik pada arah meninggalkan maupun menuju Jakarta pada H+1 Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Desti turut mengimbau pengguna jalan yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ untuk selalu mengutamakan keselamatan dengan memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima serta menjaga kecukupan daya listrik maupun bahan bakar minyak.

Pengendara juga diimbau mengantisipasi potensi perubahan cuaca, khususnya kondisi hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang dan kondisi permukaan jalan sehingga perjalanan dapat berlangsung aman dan nyaman hingga sampai ke tempat tujuan.