Kepala Terminal Lebak Bulus, Joni Budhi memastikan pihaknya belum menerima laporan terkait sopir bus yang berkendara ugal-ugalan selama masa mudik Lebaran 2026.

Laporan yang sempat masuk justru berkaitan kasus dugaan penipuan tiket daring, yang disebut telah berhasil dikendalikan.

"Kebetulan di Lebak Bulus saya belum ada laporan (sopir ugal-ugalan). Yang ada laporan kemarin yang tiket online tapi sempat bermasalah tapi bisa kita selesaikan. Kalau itu mungkin dari media lebih cepat ya. Kalau di sini kayaknya belum ada laporan," kata Joni kepada Inilah.com, Rabu (18/3/2026).

Meski belum ada laporan pelanggaran, pihak terminal tetap mengedepankan aspek keselamatan melalui berbagai upaya pengawasan.

Joni menegaskan, setiap pelaksanaan ramp check selalu dibarengi dengan imbauan kepada pengemudi agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

"Oh iya, pasti. Kita selalu kalau kita ramp check itu ya kita sampaikan kita adalah pelayan, kita adalah nomor satu adalah keselamatan. Udah nggak ada lagi. Udah itu aja. Kalau tidak sehat ya lebih baik kita istirahat atau penggantinya harus ganti. Seperti itu kan ada, ada sopir pengganti kan. Seperti itu," tuturnya.

Selain pemeriksaan kendaraan, pengawasan terhadap kondisi pengemudi juga dilakukan secara ketat melalui tes kesehatan dan tes urine. Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi seperti BNN, Dinas Kesehatan, hingga Jasa Raharja.

"Tes urine kami banyak sekali lho dari BNN kemarin 2 hari udah ikut sampai hari ini juga ada terus dari Dinkes pun ada tes urine terus Jasa Raharja juga tes urine," tuturnya.

Joni berharap, dengan berbagai langkah pengawasan yang dilakukan, arus mudik di Terminal Lebak Bulus dapat berjalan dengan aman dan terkendali, meski tetap ada potensi risiko di luar kendali pihak terminal.