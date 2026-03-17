Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq meminta pemudik untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan agar aman dan nyaman bagi semuanya, khususnya di Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Ini merupakan bagian dari instruksi Presiden RI kepada seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan pelaksanaan mudik berjalan optimal,” kata Hanif, Selasa (17/3/2026).

Ia mengatakan peninjauan ini untuk memastikan pemudik mendapatkan kenyamanan selama perjalanan.

Pihaknya juga menekankan agar aktivitas mudik tidak menimbulkan dampak lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah.

Menurut dia, dari hasil peninjauan, aspek kebersihan menjadi perhatian utama. Menteri LH menilai persoalan sampah di area terminal masih perlu penanganan cepat.

Ia pun meminta agar fasilitas pendukung segera dilengkapi oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

“Persoalan sampah ini sebenarnya bisa dicegah. Kami minta fasilitas segera dipenuhi karena ini termasuk yang harus ditangani secepatnya,” kata dia..

Ia juga meminta sinergi yang terjalin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan arus mudik Lebaran tahun ini tidak hanya berjalan lancar.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di titik-titik transportasi utama seperti Terminal Tanjung Priok.