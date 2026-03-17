Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebutkan jumlah pemudik terus mengalami peningkatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal itu diungkapkan seusai meninjau langsung arus mudik di Stasiun Pasar Senen.

"Hari ini saja ada kurang lebih 24.000 (penumpang). Ini ada lonjakan dari hari-hari reguler sekitar 12.000 sampai 15.000. Jadi artinya memang bisa dibayangkan KAI harus melayani masyarakat dalam jumlah yang jauh lebih besar dari biasanya,” ujar Menko AHY di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menurut Menko AHY, jumlah pemudik tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun peningkatan terjadi kurang lebih 2,1 persen.

Siapkan KA Lebih Banyak

“Perlu kami laporkan KAI sudah menyiapkan jumlah kereta lebih dari tahun lalu terjadi peningkatan kurang lebih 2,1 persen atau sekitar 49.886 kereta api yang dipersiapkan tahun ini," kata dia.

“Ini berlaku untuk kereta klasifikasi jarak jauh maupun yang sifatnya lokal dan tadi juga bisa dijelaskan berbagai jenis kereta termasuk juga KRL, KRD dan lain sebagainya,” tambahnya.

Sementara itu, total pemudik yang naik kereta api pada tahun ini diperkirakan mencapai 5 juta penumpang. Pemerintah juga memprediksi beberapa stasiun akan mengalami kepadatan penumpang pada musim mudik Lebaran ini, terutama sebagai stasiun pemberangkatan maupun stasiun tujuan.