Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Pol. Agus Suryonugroho dan beberapa stakeholder terkait meninjau Pelabuhan Merak dan Ciwandan, Banten, Rabu (18/3/2026) dini hari. Kunjungan pertama adalah Pelabuhan Merak. Di lokasi ini, Dudy dan Agus meninjau situasi pelabuhan dan menyapa para pemudik.

Menurut Dudy, berkat koordinasi yang sangat baik dengan Korlantas Polri dan Polda Banten, masyarakat yang menuju ke arah Merak dapat melakukan perjalanan dengan lancar.

“Insya Allah tidak terjadi gangguan apa pun di jalan dan juga begitu sampai di sini, di Pelabuhan Merak, kapal-kapal sudah kami siapkan sehingga tidak padat,” tuturnya.

Dudy juga mengimbau para pemudik untuk mengikuti arahan dari petugas di lapangan serta tidak memaksakan perjalanan apabila perlu beristirahat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyebutkan Selasa (17/3/2026) malam adalah puncak pergerakan masyarakat di Pelabuhan Merak.

"Tercatat dari jam 8 pagi tadi sampai dengan jam 8 malam itu 12.680-an dan ini mungkin kalau diakumulasikan sampai hari ini mungkin sudah 13.000 kendaraan yang sudah reservasi," ujar Heru.

Negara Hadir

Sementara itu, Kakorlantas Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan negara hadir untuk memastikan perjalanan berangkat dan balik pemudik berjalan dengan lancar.

“Karena mudik dan balik ini adalah perjalanan yang penuh kebahagiaan, perjalanan yang rindu, rindu dengan keluarganya, rindu dengan kampung halamannya, dan negara hadir untuk menjamin itu,” katanya.

Kunjungan kedua adalah Pelabuhan Ciwandan. Di sana, Menhub, Kakorlantas, dan beberapa stakeholder terkait menyapa para pemudik yang menggunakan sepeda motor dan melepas langsung keberangkatan para pemudik.

Menhub mengatakan bahwa proses keberangkatan para pemudik dari pelabuhan menuju kapal berjalan dengan lancar.

“Tadi saudara-saudara kita yang berkendara roda dua bisa dengan cepat kita naikkan ke kapal dan tidak terjadi penumpukan ataupun kemacetan yang ada di pelabuhan ini,” terangnya.

Selain itu, perjalanan pemudik dari rumah menuju pelabuhan juga berjalan lancar tanpa kendala.

“Ini menunjukkan bahwa pengaturan selama mudik kali ini sampai sejauh ini berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Polri dalam hal ini Korlantas, Polda Banten, dan juga stakeholder lain, ada Pelindo sebagai pemilik Pelabuhan Ciwandan, kemudian juga ASDP yang menyediakan kapal-kapalnya,” bebernya.