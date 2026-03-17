Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengimbau para pemudik untuk selalu pupuk silaturahmi. Mendes Yandri meyakini kedatangan para pemudik ke desa bakal bangkitkan optimisme dan tingkatkan perputaran ekonomi di desa.

"Kami imbau pemudik yang sebagian besar balik ke desa untuk selalu jalin silaturahmi dan bangkitkan optimisme," ujar Mendes Yandri di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Mendes Yandri menuturkan para pemudik bakal membawa uang hasil kerja selama ini ke desa dan berbelanja atau membagikan kepada kerabat hingga orang terdekat.

"Kami pun meminta para pemudik, jika ingin membawa oleh-oleh, beli lah produk desa agar memberi efek ekonomi bagi desa," kata mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri pun berpesan agar para pemudik juga melakukan hal positif lainnya di kampung halaman seperti memetakan potensi yang dimiliki desa dengan detail.

Selain itu, juga memetakan masalah atau kendala yang dihadapi oleh desanya selama ini dan memberi sejumlah solusi riil.

"Kemendes siap menerima masukan dari warga terkait pembangunan desa agar lebih maksimal dan tepat sasaran," kata Mendes Yandri yang juga mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Program Khusus Dorong Generasi Z

Kemendes juga menyiapkan program khusus untuk mendorong Generasi Z kembali ke desa, yaitu Festival Duta Desa Gen Z.

Program yang digagas dengan melibatkan publik figur Mandala Shoji ini ditujukan agar Generasi Z dapat terlibat langsung dalam mengembangkan potensi ekonomi dan pembangunan desa di berbagai daerah.

"Gen Z ini (akan) terlibat langsung untuk memaksimalkan potensi desa, seperti desa wisata, desa ekspor, dan lain sebagainya,” kata Mendes Yandri.

Audisi ini dapat diikuti seluruh masyarakat dengan syarat dan ketentuan tertentu. Program ini diharap menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan ide, gagasan, dan inovasi dalam memajukan desa.

Tidak terbatas pada pemenang, Kemendes juga akan tetap memberikan pendampingan kepada peserta yang belum terpilih untuk membantu merealisasikan program atau gagasan yang telah diusung, sehingga setiap ide tetap memiliki kesempatan untuk diwujudkan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa