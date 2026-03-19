Seorang sopir bak terbuka atau pikap ditemukan tak sadarkan diri saat melintas di jalur mudik Cipanas. Akibat insiden tersebut, arus lalu lintas mudik mengalami kepadatan akibat mobil pikap melintang di tengah jalan.

Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi memastikan sopir bak terbuka sudah mendapat perawatan di RSUD Cimacan setelah mengalami tidak sadarkan diri saat melintas di jalur mudik Cipanas.

Dia mengatakan akibat peristiwa tersebut jalur mudik Puncak-Cianjur sempat mengalami antrean karena mobil bernopol F 8812 WW yang dikemudikan Muhamad Rizal warga Kecamatan Cugenang ​​​​​​​ini sempat melintang jalan sehingga menghambat arus lalu lintas.

Petugas yang mendapati hal tersebut, sempat melakukan pemeriksaan karena mobil bak terbuka berwarna biru tanpa muatan mendadak berhenti di tengah jalan dengan posisi sopir sudah tidak sadarkan diri dalam kabin mobil.

"Saat kejadian arus kendaraan cukup padat, sehingga sejumlah pengendara sempat terjebak antrean yang cukup panjang, setelah dipastikan sopir masih bernyawa petugas langsung membawanya ke RSUD Cimacan," katanya di Cianjur, Kamis (19/3/2026).

Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan tenaga medis terkait pingsannya sopir di Jalan Raya Cipanas, namun dugaan sementara korban memiliki penyakit sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Sedangkan arus kendaraan kembali melintas normal setelah petugas mengevakuasi mobil dan sopirnya ke RSUD Cimacan, sehingga tidak menyebabkan macet total di sepanjang jalur utama mudik Cianjur.

"Kami meminta pengendara khususnya pemudik tidak memaksakan diri ketika lelah, silahkan berhenti di tempat istirahat atau rest area yang banyak terdapat di sepanjang jalur mudik Cianjur," katanya.

Memasuki H-2 lebaran, tambah dia, arus kendaraan yang melintas di jalur utama Cianjur, mengalami peningkatan sekitar 30 persen didominasi kendaraan pemudik jenis roda dua dengan tujuan kabupaten/kota di Jabar dan Jateng.