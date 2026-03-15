Ada pemandangan menarik di ruang tunggu Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026). Saking padatnya penumpang pada puncak arus mudik Lebaran, tak sedikit pemudik yang tak kebagian tempat duduk memilih selonjoran bahkan tiduran di lantai.

Berdasarkan pantauan Inilah.com, Minggu (15/3/2026) siang, pemandangan tersebut terlihat tak jauh dari pintu masuk ruang tunggu atau batas area pengantaran penumpang.

Di tengah ribuan pemudik dan pengantar yang saling berdesakan, beberapa orang bersama kerabatnya tampak asyik berbaring di lantai sambil menunggu jadwal keberangkatan kereta.

Sementara itu, pemudik lainnya memilih duduk selonjoran dengan bersandar di sekitar pendingin ruangan. Kondisi ini sempat membuat arus pergerakan di ruang tunggu menjadi tersendat.

Para calon penumpang yang hendak melakukan proses check-in menuju peron kereta pun harus berjalan perlahan di tengah padatnya area tersebut.

Situasi ini memang sulit dihindari, sebab Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi di wilayah PT KAI Daop 1 Jakarta selama puncak arus mudik tahun ini.

Berdasarkan data operasional, tercatat sebanyak 52.008 pelanggan berangkat menggunakan kereta api jarak jauh dari berbagai stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta hari ini.

Penumpang dari Pasar Senen Terbanyak

Dari jumlah tersebut, Stasiun Pasar Senen menyumbang angka keberangkatan tertinggi dengan total 19.745 pelanggan.

Sementara itu, Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo sudah sempat berbicara soal kepadatan area ruang tunggu Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

Franoto menyadari, antusiasme penumpang di Stasiun Pasar Senen memang melonjak tajam. Apalagi tak sedikit penumpang yang memilih datang lebih awal karena khawatir tertinggal kereta.

"Ya, tentu kami pertama mengimbau ya kepada penumpang eh untuk eh mengalokasikan waktu kedatangannya dengan baik ya ke Stasiun Pasar Senen," kata Franoto.

"Tapi mungkin dari pemudik itu sendiri juga ada perkiraan mengenai kepadatan di lalu lintas jalan raya ya, sehingga mereka datang ke sininyq lebih awal agar tidak tertinggal kereta ya," tuturnya lagi.

Namun demikian, Franoto memastikan ruang tunggu di Stasiun Pasar Senen tetap cukup menampung lonjakan penumpang selama periode mudik Lebaran 2026.