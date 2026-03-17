Puncak arus mudik Lebaran tahun 2026 mulai terasa di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Sejak Selasa (17/3/2026) malam hingga Rabu (18/3/2026) dini hari, ribuan pemudik yang didominasi oleh kendaraan roda dua terpantau memadati area pelabuhan alternatif ini.

Pelabuhan Ciwandan kembali difokuskan oleh pemerintah untuk mengurai kepadatan yang biasa terjadi di Pelabuhan Merak, khususnya bagi para pemudik motor dan truk logistik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Rabu dini hari volume kendaraan roda dua mengalami lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.

Para pemudik tampak berbondong-bondong tiba di area pelabuhan secara berkelompok, mayoritas memilih melakukan perjalanan pada malam atau dini hari untuk menghindari teriknya matahari selama perjalanan dari kawasan Jabodetabek.

Antrean kendaraan tampak mengular namun tetap bergerak perlahan menuju area pemeriksaan tiket dan kantong parkir pelabuhan.

Petugas di lapangan tampak sibuk namun sigap mengatur ritme masuknya ribuan sepeda motor ke dalam area pelabuhan agar proses antrean muat berjalan tertib dan tidak menimbulkan kekacauan lalu lintas.

Sediakan Berbagai Fasilitas

Demi menjaga kenyamanan para pemudik yang harus mengantre, otoritas pelabuhan telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang memadai.

Tenda-tenda berukuran besar dilengkapi dengan kipas angin pendingin (blower) didirikan di area tunggu kendaraan agar pemudik bisa beristirahat sejenak sambil menunggu giliran naik ke kapal.

Selain itu, terdapat posko kesehatan, toilet portabel yang diperbanyak, serta pembagian makanan ringan untuk menemani waktu tunggu pemudik.

Antusiasme mudik tahun ini dirasakan langsung oleh para pemudik, salah satunya adalah Rahmat (34), pekerja asal Cikarang yang hendak pulang ke kampung halamannya di Lampung Tengah.

"Sengaja berangkat sehabis pulang kerja pada malam hari jadi cuaca di jalan lebih sejuk terus sampe di Ciwandan juga dini hari," ucapnya.

Meski harus mengantre lebih dari satu jam untuk masuk ke lambung kapal, Rahmat merasa tata kelola arus mudik tahun ini cukup teratur dan sangat terbantu dengan adanya jalur khusus motor.