Arus kendaraan mudik Lebaran 2026 ke luar Jakarta hingga Selasa (17/3/2026) pukul 22.00 WIB mencapai 1,1 juta kendaraan. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono menyebutkan jumlah tersebut memasuki angka 32 persen dari proyeksi.

"Sudah mulai bertambah dari hari-hari sebelumnya,” ujar Rivan di Posko Command Center KM 29 Tol Cikampek, Jawa Barat, Selasa malam.

Seiring meningkatnya arus kendaraan ke luar Jakarta, Rivan mengatakan, Jasa Marga bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerapkan one way sepenggal tahap pertama pada KM 70 sampai dengan KM 263 pada Selasa (17/3/2026) siang.

Pihaknya juga memprediksi arus kendaraan meningkat sampai 34 persen atau 1,2 juta kendaraan pada Selasa (17/3/2026) malam.

“Kami pastikan bahwa dengan one way sepenggal tahap satu ini, tidak hanya ruas yang akan disiapkan untuk one way, tapi juga rest area di jalur A dan B juga disiapkan untuk para pemudik untuk menggunakan selama one way ini,” jelas Rivan.

Meningkat Drastis

PT Jasa Marga mencatat arus mudik kendaraan yang melintasi Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026) sudah meningkat drastis dibandingkan hari-hari normal.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Ria Marlinda Paalo mengatakan, selama waktu sif 1, jumlah kendaraan meningkat 201 persen. Angka itu, kata dia, tergolong cukup tinggi.

"Kalau dilihat dari sif 1 tadi saja, itu kita sudah catat sampai 25 ribu kendaraan yang melewati Gerbang Tol Cikampek Utama menuju arah timur," kata Ria.

Dia mengatakan, angka kendaraan yang melintasi gerbang tol itu menuju ke arah Jawa Tengah akan terus meningkat tajam, terlebih lagi sudah ada kebijakan rekayasa lalu lintas atau one way sepenggal, yang menambah kapasitas kendaraan.

"Jadi memang one way tahap satu ini sudah membuat volume lalu lintas menjadi bertambah banyak," terangnya.