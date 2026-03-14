Libur Lebaran ke Puncak bukan cuma soal menyiapkan bekal, tapi juga kesiapan mesin. Satlantas Polres Bogor mewanti-wanti pemudik dan wisatawan agar tak nekat menanjak jika kendaraan sedang tidak prima.

Kepala Bagian Operasi Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto Azhari, menyebut kondisi kendaraan yang prima adalah harga mati mengingat jalur Puncak punya kontur yang menantang.

“Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan kendaraan yang betul-betul dalam kondisi prima, karena karakteristik jalur Puncak ini dominan tanjakan dan sering terjadi antrean kendaraan,” kata Ardian di Pos Terpadu Simpang Gadog, Sabtu (14/3/2026).

Ardian menjelaskan bahwa kendaraan yang bermasalah akan memicu kemacetan lebih parah jika mogok di tengah antrean. Selain teknis kendaraan, waktu keberangkatan juga harus menyesuaikan dengan jadwal rekayasa lalu lintas.

“Pengendara bisa mengupdate pola pengaturan lalu lintas dari Satlantas Polres Bogor agar mengetahui waktu yang tepat untuk berangkat,” ujarnya.

Masyarakat bisa memantau perkembangan arus melalui akun media sosial resmi Traffic Management Centre (TMC) Polres Bogor yang diperbarui secara berkala.

Di sisi lain, kondisi cuaca di kawasan Puncak pada bulan Maret juga menjadi perhatian serius kepolisian. Curah hujan yang masih tinggi meningkatkan risiko kecelakaan dan bencana alam.

“Curah hujan masih cukup tinggi sehingga pengendara harus berhati-hati, menjaga jarak aman, serta tidak memarkirkan kendaraan di dekat lereng atau tebing yang rawan longsor,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan saat berkendara dalam kondisi antrean padat.

"Kemudian jaga jarak aman antarkendaraan agar tidak terjadi tabrak belakang,” ujar Ardian menambahkan.