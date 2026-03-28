Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo memastikan ketersediaan tempat duduk kereta api masih mencukupi hingga akhir masa Angkutan Lebaran, di tengah tingginya arus balik liburan saat ini.

Ia mengatakan, hingga 1 April 2026 masih tersedia 138.049 tempat duduk untuk keberangkatan dari wilayah Daop 1 Jakarta.

“Kuota ini kami siapkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang belum melakukan perjalanan balik,” ujar Franoto kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026)

Tak hanya memastikan ketersediaan kursi, KAI juga menghadirkan sejumlah promo untuk menarik minat masyarakat. Salah satunya melalui program Promo Silaturahmi berupa potongan harga 20 persen untuk kelas eksekutif pada 61 perjalanan kereta api tertentu dengan periode keberangkatan hingga 1 April 2026.

“Promo ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk tetap memilih kereta api sebagai moda transportasi utama,” katanya menambahkan.

Selain itu, Franoto menyebut masyarakat juga dapat memanfaatkan stimulus dari pemerintah berupa diskon hingga 30 persen untuk tiket kelas ekonomi komersial dengan jadwal keberangkatan hingga 29 Maret 2026. Saat ini, masih tersedia sekitar 6.000 tempat duduk dalam program tersebut di wilayah Daop 1 Jakarta.

Franoto mengimbau masyarakat agar segera merencanakan perjalanan dan memanfaatkan sisa tiket serta berbagai promo yang masih tersedia.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan dan memanfaatkan sisa tempat duduk serta berbagai promo yang masih tersedia. KAI berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang andal, aman, dan nyaman,” tuturnya.

Untuk menjaga kelancaran operasional selama masa arus balik, KAI Daop 1 Jakarta juga terus melakukan pemantauan melalui Posko Angkutan Lebaran. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek pelayanan, keamanan, hingga keselamatan perjalanan.