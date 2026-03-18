PT KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan saat ini masih terdapat sekitar 53 ribu kursi untuk kereta api (KA) jarak jauh dengan diskon tarif sebesar 30 persen.

"Khusus wilayah Daop 1 Jakarta, tersedia 329 ribu tempat duduk dengan tarif diskon, dan saat ini tersisa sekitar 53 ribu kursi yang dapat dimanfaatkan masyarakat," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Program diskon tarif sebesar 30 persen berlaku untuk KA kelas ekonomi komersial pada periode 14-29 Maret 2026.

“KAI mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan ketersediaan tiket yang masih ada, termasuk program diskon, serta merencanakan perjalanan dengan baik untuk kenyamanan bersama,” ujar Franoto.

743.786 Tiket Telah Terjual

KAI Daop 1 Jakarta menyediakan total kapasitas 1.083.623 tempat duduk KA Jarak Jauh selama periode Angkutan Lebaran 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 743.786 tiket telah terjual, dengan rata-rata okupansi mencapai 69 persen.

Pada periode 11-20 Maret 2026 atau masa pra-Lebaran, sebanyak 477.013 tiket KA telah terjual. Pada tanggal-tanggal tertentu, sisa tempat duduk rata-rata kurang dari 500 kursi.

“Untuk keberangkatan setelah Lebaran, yakni 23 Maret hingga 1 April 2026, ketersediaan tempat duduk masih cukup banyak, mencapai lebih dari 316 ribu kursi," ungkap Franoto.

Dia menambahkan selama masa Angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan KA jarak jauh reguler per hari, 12 KA tambahan dari Stasiun Gambir, tujuh KA tambahan dari Stasiun Pasar Senen, serta empat perjalanan KA Motor Gratis.

Sejumlah kereta yang menjadi favorit penumpang dari Stasiun Gambir, antara lain Pandalungan, Argo Semeru, Gunungjati, Cakrabuana, Pangandaran, dan Batavia.