Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) guna mengurai potensi kepadatan puncak arus balik Lebaran 2026 yang diprediksi mulai terjadi pada malam ini.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai jajaran Forkopimda Provinsi Banten mengikuti arahan Kapolri terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dari Mercusuar Anyer, Kabupaten Serang, Selasa (24/3/2026).

"Kepada masyarakat kami imbau agar tidak hanya fokus kembali pada tanggal 24 Maret. Dengan adanya skema WFA, masyarakat dapat memilih alternatif tanggal lain seperti 25, 26, maupun 27 Maret untuk perjalanan pulang," kata Hengki.

Sangat Krusial

Hengki menekankan, pemanfaatan tanggal alternatif tersebut sangat krusial mengingat data per 23 Maret 2026 menunjukkan adanya kenaikan signifikan seluruh jenis kendaraan yang menyeberang sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat, sebanyak 257.206 unit kendaraan telah melintasi jalur penyeberangan di wilayah hukum Polda Banten.

Kenaikan volume kendaraan ini didominasi oleh truk golongan 5 hingga 9 yang melonjak 17 persen, disusul kendaraan roda dua yang naik 8 persen, serta bus dan kendaraan roda empat campuran yang masing-masing meningkat 6 hingga 7 persen.

"Selain pengamanan arus balik dari Sumatera melalui Pelabuhan Merak, kami juga memberikan perhatian khusus pada jalur wisata. Sejak H+1 lebaran, personel disiagakan di kawasan Anyer, Cinangka, hingga Sawarna di Lebak," tambahnya.

Rekayasa Lalu Lintas

Guna menjaga kelancaran, Polda Banten telah menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) pendek maupun panjang, khususnya di titik-titik krusial seperti Jalur Lingkar Selatan (JLS) menuju Teneng dan sebaliknya.