Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan, fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah, berjalan baik, aman, dan lancar.

Hal itu disampaikan Menhub Dudy usai memantau Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (Pusintrans) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

“Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dan balik dapat berjalan dengan baik,” ujar Dudy.

Dia menegaskan, Kemenhub akan terus menjaga kualitas layanan transportasi hingga periode arus balik Lebaran. Berdasarkan data Kemenhub, puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada Rabu (18/3/2026) atau H-3, dengan lonjakan pergerakan di hampir seluruh moda transportasi.

Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 24 Maret 2026. Masyarakat diimbau untuk memantau kondisi perjalanan secara berkala melalui kanal resmi Kemenhub.

Menhub Dudy mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Nusantara Hub Live Streaming untuk memantau pergerakan arus mudik dan balik secara real time.

"Kanal tersebut dapat menjadi rujukan informasi resmi agar masyarakat memperoleh kondisi terkini di lapangan serta terhindar dari informasi yang tidak terverifikasi," bebernya.

Pemantauan itu didukung data dari Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 yang menjadi pusat koordinasi nasional selama periode angkutan Lebaran.

Melalui platform Nusantara Hub, masyarakat dapat mengakses informasi terkait kondisi lalu lintas, cuaca, hingga titik rawan di berbagai simpul transportasi.

Selain itu, platform digital tersebut juga mendukung layanan transportasi lintas moda, termasuk penyelenggaraan program mudik gratis yang terintegrasi.

“Kemenhub mengimbau masyarakat menjadikan Nusantara Hub Live Streaming sebagai rujukan utama untuk memantau kondisi perjalanan, selama masa angkutan Lebaran,” ujar Dudy.