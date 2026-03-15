Aksi penipuan tiket bus mulai memakan korban di tengah musim mudik Lebaran 2026. Seorang perempuan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ditemukan terlantar di Terminal Tirtonadi, Solo, Minggu (15/3/2026), setelah perjalanan antarpulau miliknya ternyata tidak sesuai janji agen.

Kasus ini terungkap saat petugas mendapati korban kebingungan karena tidak memiliki tiket lanjutan menuju Riau. Kepala Divisi Pengawasan dan Pengendalian Terminal Tirtonadi, Sunardi, menjelaskan korban sudah membayar Rp1,55 juta untuk rute NTB menuju Sumatera, namun bus yang dinaiki justru tidak melayani trayek tersebut.

“Korban membeli tiket dari NTB menuju Sumatera, tetapi ternyata bus yang dinaiki hanya memiliki trayek sampai Surabaya,” ujar Sunardi, dikutip Inilahjateng, Minggu (15/3/2026).

Kronologinya, korban diberangkatkan dari Lombok menggunakan bus PO Titian Mas yang sebenarnya hanya melayani rute sampai Surabaya. Setibanya di Surabaya, korban dioper ke kendaraan lain hingga sampai di Solo. Di sana, ia baru menyadari tiket menuju tujuan akhirnya di Riau tidak pernah ada.

Pihak terminal pun turun tangan melakukan pendampingan dan klarifikasi hingga menemukan indikasi kuat adanya penipuan. Agar tidak makin telantar, pengelola terminal akhirnya memfasilitasi korban untuk membeli tiket baru bus PO SAN menuju Riau.

“Petugas membantu mencarikan solusi agar korban tetap bisa melanjutkan perjalanan sampai tujuan,” kata Sunardi.

Perempuan tersebut akhirnya baru bisa melanjutkan perjalanan sekitar pukul 15.00 WIB dari Solo. Sunardi pun mewanti-wanti masyarakat, khususnya pemudik jarak jauh, agar lebih selektif dan hanya membeli tiket dari agen resmi untuk menghindari praktik penipuan yang kerap muncul menjelang Lebaran.