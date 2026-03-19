Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) menurunkan tim khusus untuk menangani kemacetan di jalur Lembah Anai, Sumatra Barat dalam masa mudik Lebaran 2026.

"Kami melakukan patroli urai kemacetan setiap hari di kawasan Lembah Anai, patroli dilakukan oleh tim khusus," kata Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq di Padang, Sumatera Barat, Kamis (19/3/2926).

Ia mengatakan kawasan Lembah Anai yang mencakup tiga kabupaten atau kota itu menjadi perhatian khusus mengingat peran vitalnya sebagai jalur penghubung antara Kota Padang dengan Bukittinggi.

Kawasan tersebut merupakan jalur utama yang menopang mobilitas pemudik setiap tahunnya, baik yang datang dari arah Padang maupun sebaliknya.

"Kawasan Lembah Anai juga diberikan perhatian khusus karena pengerjaan jalan masih berlanjut d lokasi sampai saat ini," jelasnya.

Sebelumnya, jalur vital tersebut sempat lumpuh total usai dihantam bencana banjir bandang pada akhir 2025 lalu.

Sampai saat ini meskipun jalan bisa dilintasi oleh pemudik, pengerjaan masih terus berlanjut di lokasi sehingga terjadi penyempitan badan jalan.

"Karena itu, kami melaksanakan patroli urai kemacetan agar tidak terjadi kemacetan parah di Lembah Anak, patroli dilakukan setiap waktu," katanya.

Reza mengatakan tim khusus Ditlantas Polda Sumbar ditugaskan di Lembah Anai sebanyak enam personel, mereka berada di lokasi setiap hari.

"Tim bergerak menggunakan kendaraan roda sehingga gerakannya lebih taktis saat terjadi kemacetan, harapannya tidak terjadi kemacetan parah atau lumpuh total," jelasnya.

Ia mengatakan keberadaan tim di sana sifatnya memberikan bantuan kepada personel di Pos Pengamanan Operasi Ketupat Singgalang 2026.

"Kami akan melaksanakan patroli urai kemacetan ini setiap hari sampai masa mudik selesai. Kemudian dilanjutkan kembali saat arus balik hingga Operasi Ketupat berakhir," katanya.