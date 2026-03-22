Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, terpantau padat merayap pada H+1 Lebaran, Minggu (22/3/2026). Kemacetan ini didominasi oleh pergerakan warga dari arah Jakarta menuju Bekasi untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara.

Berdasarkan pantauan di lokasi sejak pukul 10.30 hingga 12.00 WIB, antrean kendaraan roda dua dan mobil pribadi mulai mengular dari area pintu keluar Tol Jatiwaringin yang mengarah ke Pondok Gede. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan rendah dan sesekali berhenti total. Sebaliknya, lalu lintas dari arah Pangkalan Jati atau Kalimalang terpantau ramai lancar.

Titik Kemacetan dan Jalur Tikus

Salim (37), seorang juru parkir di salah satu kios makanan setempat, menyebutkan bahwa kepadatan ini merupakan hal yang wajar pada hari kedua Lebaran.

“Ini jalan raya utama menuju Bekasi, arah Jatiasih dan Ujung Aspal. Memang sudah langganan padat begini. Belum lagi macet karena kendaraan gantian keluar masuk gang, seperti di pertigaan Jalan Setia dan Jalan Gamprit. Nanti macet lagi di putaran Plaza Pondok Gede,” tutur Salim.

Selain mobilitas warga yang tinggi, aktivitas keluar masuk kendaraan di pusat perniagaan serta minimnya ruang jalan akibat parkir liar di bahu jalan turut memperparah kemacetan.

Untuk menyiasati hal tersebut, sejumlah warga yang sudah hafal medan memilih menggunakan jalur alternatif. Nunung (32), warga asal Pondok Bambu, Jakarta Timur, mengaku lebih memilih masuk ke gang-gang kecil untuk menghindari penumpukan kendaraan.

“Kita mau ke Jatiasih ke keluarga suami. Tapi karena di daerah Gamprit macet, biasanya kita lewat jalan pintas di gang depan sini biar nggak sumpek,” ucap Nunung.

Sesuai Prediksi Kakorlantas: Aglomerasi Mudik Lokal

Kondisi padatnya Jalan Raya Jatiwaringin ini sejalan dengan peringatan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Korlantas Polri.

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, sebelumnya telah memprediksi akan terjadinya lonjakan pergerakan kendaraan aglomerasi atau mudik lokal pada H+1 Lebaran. Ia meminta seluruh jajaran kepolisian untuk bersiaga penuh.

"Justru besok (hari ini) akan padat aglomerasi. Mudik lokal dari Bogor ke Bekasi, Solo ke Semarang, itu kita antisipasi," kata Irjen Agus saat meninjau Command Center KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Sabtu (21/3/2026).