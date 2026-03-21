Alas Roban tak lagi semenakutkan dulu. Jalur yang pernah menjadi neraka bagi pemudik Pantura karena kemacetan gila-gilaan setiap menjelang dan sesudah Lebaran, kini berubah sunyi.

Sejak Tol Trans Jawa beroperasi penuh pada 2018, keriuhan di jalur hutan yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini perlahan menguap, menyisakan aspal lengang dan deretan warung yang mulai kehilangan pelanggan.

Dulu, melewati Alas Roban adalah ujian nyali dan kesabaran. Jalan berkelok, tanjakan curam, dan hutan lebat di sisi kiri-kanan menjadi saksi bisu kendaraan yang mengular dari H-3 hingga H+3 Lebaran.

Namun sekarang, suasana itu tinggal kenangan. Kendaraan roda empat lebih memilih melesat di jalur bebas hambatan, meninggalkan Alas Roban dalam kesunyian yang ganjil.

Selain dikenal sebagai titik macet, Alas Roban lekat dengan citra angker. Minimnya penerangan di tengah hutan membuat berbagai cerita mistis berkembang subur di kalangan pengendara. Dulu, melewati jalur ini di malam hari butuh keberanian ekstra. Kini, keangkeran itu seolah kalah oleh sepinya aktivitas ekonomi di sepanjang jalan.

Warung-warung yang dulu menjadi ruang interaksi paling hidup bagi pemudik kini tampak layu. Padahal, bagi banyak orang, momen menyeruput kopi di tengah udara malam hutan Roban adalah bagian paling membekas dari perjalanan mudik. Kini, denyut nadi di sana hanya bergantung pada pemudik sepeda motor yang tak punya akses ke jalan tol.

Bagi Heri, pemudik asal Cibitung tujuan Solo, Alas Roban tetap menjadi titik singgah wajib. Baginya, jalur ini bukan soal mistis, tapi soal durasi perjalanan yang menguras tenaga. “Dari Cibitung mau ke Solo. Perjalanan bisa 12 jam lebih karena sempat mampir dulu,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (21/3/2026).

Senada dengan Heri, Andre yang berangkat dari Bekasi menuju Sukoharjo memilih jalur ini demi efisiensi biaya. “Kalau pakai motor biayanya lebih murah dan lebih simpel,” kata Andre.