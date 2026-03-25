Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang (TTPG) Jakarta Timur meyakini puncak arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah/Lebaran 2026 terjadi pada Sabtu (28/3) hingga Minggu (29/3), seiring meningkatnya pergerakan penumpang menuju Jakarta setelah melakukan mudik.

Komandan Regu (Danru) Terminal Terpadu Pulo Gebang, Badman Harahap menyampaikan bahwa pergerakan penumpang mulai meningkat, meskipun belum mencapai puncak.

Ia memprediksi lonjakan tertinggi akan terjadi pada akhir pekan, khususnya Sabtu (28/3) hingga Minggu(29/3), mengingat masyarakat yang mulai kembali bekerja pada Senin (30/3).

“Kalau diprediksi puncaknya itu malam Sabtu, malam Minggu, kemungkinan terbesar di malam Minggu, karena hari Senin sudah mulai aktivitas,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Terkait waktu kedatangan penumpang, Badman mengungkapkan bahwa lonjakan umumnya terjadi pada dini hari hingga pagi hari.

“Ramai itu dari jam 1 malam, jam 2, jam 3 sampai pagi. Puncaknya itu di jam 5 sampai jam 6 pagi,” katanya.

Meski terjadi peningkatan arus balik, pihak terminal memastikan belum ada kendala berarti di lapangan. Penumpang, kata dia, langsung diarahkan menuju titik tujuan setibanya di terminal.

“Sampai saat ini kendala penumpang tidak ada. Begitu turun langsung diarahkan oleh petugas,” tambahnya.

Adapun hingga saat ini kata dia, kedatangan bus ke terminal tersebut sudah mencapai 492 unit dengan penumpang sebanyak 3.233 orang.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung puncak arus balik Lebaran 2026 di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu dini hari.

Sebagaimana unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Rabu, hal tersebut dilakukan guna memastikan pergerakan masyarakat berjalan aman, lancar dan nyaman.

Peninjauan itu dilakukan pada Rabu sekitar pukul 01.00 hingga 02.00 WIB, dengan menyambangi langsung para pemudik di dalam bus untuk memperoleh gambaran kondisi perjalanan selama arus balik.