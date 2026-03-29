Pengelola Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur (Jaktim) mencatat puncak arus mudik pada Angkutan Lebaran Tahun 2026 meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kami mencatat keberangkatan di arus mudik di tahun ini meningkat dibanding tahun lalu,” kata Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain di Jakarta, Minggu (29/3/2026).

Ia mengatakan puncak arus mudik pada 2025 terjadi pada H-3 Lebaran dengan jumlah penumpang yang berangkat 3.224 orang.

Sementara pada tahun ini, puncak arus mudik juga terjadi pada H-3 dengan jumlah pemudik yang berangkat mencapai 5.332 orang.

Sementara itu untuk arus balik, puncaknya terjadi pada H+3 di Terminal Kampung Rambutan pada tahun ini dengan penumpang datang 7.114 orang.

Volume penumpang pada tahun ini lebih sedikit dibandingkan puncak arus balik 2025 dengan jumlah penumpang 12.169.

Berdasarkan pantauan di Terminal Kampung Rambutan, sejumlah bus penumpang dari berbagai daerah baik dari Pulau Jawa maupun Sumatera terus berdatangan.

Penumpang arus mudik dan balik di Terminal Kampung Rambutan didominasi dari Surabaya, Malang, kemudian Yogyakarta, Tegal, Pakalongan, Purwokerto, Wonosobo, Cilacap, kemudian Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur untuk dari pulau Jawa.

"Kalau dari Sumatera terbanyak yaitu Padang, Palembang, Bengkulu, dan Lampung," katanya.

Sebelumnya, pengelola Terminal Kampung Rambutan memperkirakan jumlah pemudik yang tiba pada hari terakhir arus balik Lebaran 1447 Hijriah, Minggu (29/3/2026), mencapai sekitar 4.000 orang.

Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, mengatakan jumlah tersebut diprediksi lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya.

"Hari ini jumlah penumpang diprediksi lebih banyak dibandingkan kemarin, Sabtu (28/3),” kata Revi di Jakarta, Minggu (29/3/2026).

Meski demikian, puncak kedatangan penumpang di terminal tersebut sebelumnya terjadi pada Rabu (25/3) dengan total 7.144 orang. Para pemudik datang dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Palembang, dan Bengkulu.

“Kami masih mengerahkan personel dan memberikan pelayanan kepada pemudik,” kata dia.