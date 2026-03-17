Rekayasa lalu lintas mulai diterapkan di ruas Tol Jakarta-Cikampek guna menjaga kelancaran arus mudik Lebaran 1447 Hijriah.

Salah satu skema yang diberlakukan adalah contraflow di KM 55 hingga KM 70 arah Cikampek. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan diskresi kepolisian menyusul peningkatan volume kendaraan.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) Ria Marlinda Paallo mengatakan, contraflow mulai diterapkan pada Selasa (17/3/2026) pukul 20.43 WIB.

"Saat ini volume lalu lintas terpantau meningkat, sehingga kami terus mengimbau pengguna jalan Tol Trans Jawa untuk mengutamakan keselamatan, dan mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan di jalan tol," katanya.

Selain contraflow, rekayasa lalu lintas lain berupa one way lokal juga diberlakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan menuju arah timur.

PT Jasamarga Transjawa Tol mendukung penerapan one way lokal dari KM 70 ruas Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 263 ruas Tol Pejagan-Pemalang. Skema tersebut mulai diberlakukan pada Selasa pukul 15.18 WIB atas diskresi kepolisian.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama antara Jasa Marga Group, kepolisian, dan Kementerian Perhubungan untuk menjaga kelancaran distribusi kendaraan, khususnya pada periode puncak arus mudik.

Sejumlah kesiapan operasional juga telah dilakukan di sepanjang ruas Tol Trans Jawa guna mendukung pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut.

Di antaranya penyiapan rambu dan traffic cone, penempatan petugas di titik-titik strategis, serta optimalisasi kapasitas gerbang tol melalui penambahan gardu.

Selain itu, koordinasi intensif dengan kepolisian juga dilakukan, terutama terkait pengaturan buka-tutup akses masuk tol.

JTT turut memastikan kesiapan layanan darurat seperti derek, ambulans, dan patroli jalan tol yang disiagakan selama 24 jam.