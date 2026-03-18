Pergerakan arus penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Hingga Rabu (18/3/2026), stasiun ini masih dipadati penumpang yang hendak bepergian, terutama untuk mudik, seiring libur Nyepi, Kamis (19/3/2026) yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan pantauan Inilah.com pada Rabu petang, aktivitas di dalam stasiun masih ramai. Kursi di ruang tunggu terisi penuh, begitu juga area dalam yang dilengkapi pendingin ruangan.

Di bagian teras, kondisi serupa juga terlihat. Bahkan sejumlah penumpang tampak duduk di lantai sambil menunggu jadwal keberangkatan.

Koper, tas jinjing, hingga kardus bawaan terlihat lalu-lalang. Sebagian dibawa sendiri oleh penumpang, sebagian lainnya menggunakan jasa porter.

Di tengah kepadatan itu, Waroh (50), penumpang asal Brebes, tampak duduk di sudut ruang tunggu sambil menjaga barang bawaannya.

Ia mengaku baru bisa mudik beberapa hari menjelang Lebaran karena menunggu waktu libur dari pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga.

"Alhamdulillah dapat pulang mudik tahun ini. Tahun lalu saya enggak pulang, karena belum dapat kerjaan. Jadi tahun ini bisa, dan enggak masalah agak telat sedikit," kata Waroh saat berbincang dengan Inilah.com.

Waroh membawa beberapa barang bawaan sederhana, termasuk tas berisi pakaian dan oleh-oleh untuk keluarga di kampung. Ia menyempatkan membeli dodol khas Betawi untuk suami dan anaknya di Brebes.

Maklum, ia mengaku tidak ingin pulang dengan tangan kosong, meski harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan.

"Yang penting ada buat dibawa pulang. Buat anak sama suami di rumah," ujarnya pelan.

Waroh memilih berangkat mendekati Lebaran karena baru mendapat kepastian libur dari majikannya.

Meski harus berdesakan dengan penumpang lain, ia tetap merasa bersyukur bisa pulang ke kampung halaman setelah absen mudik tahun lalu.

Sebelumnya, berdasarkan data operasional yang diterima Inilah.com, tercatat 52.278 penumpang berangkat menggunakan kereta api jarak jauh dari berbagai stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta.

Dari jumlah tersebut, Stasiun Pasar Senen menjadi titik keberangkatan tertinggi dengan 22.519 pemudik, disusul Stasiun Gambir sebanyak 17.687 orang dan Stasiun Bekasi 6.245 pelanggan. Namun demikian, data ini masih bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Volume keberangkatan hari ini relatif tidak jauh berbeda dibandingkan tiga hari sebelumnya, namun tetap menunjukkan tren peningkatan sejak dimulainya masa Angkutan Lebaran pada 11 Maret 2026.