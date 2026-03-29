Arus mudik libur Lebaran 2026 telah usai, namun masih ada beberapa warga yang menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halaman sejenak, demi menjaga tali silaturahmi dengan sanak saudara meski dalam waktu yang sempit.

Salah satunya, seorang wanita paruh baya bernama Meta yang baru akan berangkat ke Pemalang, Jawa Tengah (Jateng) dengan ibunya untuk melengkapi perjalanan silaturahmi.

Meta mengungkapkan memang sengaja tidak berangkat dari hari sebelum puncak arus balik terjadi, karena setiap detail perjalanan menuju kampung halaman sang suami, telah dipersiapkan oleh keluarganya.

"Enggak ada masalah sih walau hari ini ramai yang berangkat atau pulang ke kampung mereka, karena kami sudah dipersiapkan perjalanannya dari jauh-jauh hari," ucap Meta kepada inilah.com saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Minggu (29/3/2026).

Ia lalu berkaca pada momen perjalanannya pada Juli 2025 lalu yang menurutnya situasi dan kepadatan yang ada di Stasiun Pasar Senen cukup ramai seperti hari ini, namun perjalanan ke kampung halaman tetap terasa nyaman dan aman.

Namun saat itu, Meta mengaku jika perjalanannya 'berpacu' dengan Waktu mengingat sang ibunda juga harus pulang ke Kota Padang, Sumatera Barat karena Senin (30/3) besok seluruh aktifitas seperti sekolah dan kantor sudah normal kembali.

"Baru hari ini mau ke Pemalang sama ibu, karena sudah dipersiapkan untuk bisa keliling silaturahmi sama saudara yang ada di sekitar Pemalang," kata dia.

Rencananya setiba di Pemalang, ia bersama sang ibunda akan mengunjungi beberapa sanak saudaranya yang ada di Tegal dan Pekalongan.

Ia mengatakan tradisi ini sudah ada bertahun-tahun di keluarganya. Bila tak sempat pulang atau berkunjung ke kampung halaman sang suami, maka mereka akan menyempatkan diri saat masa Lebaran telah terlewati.

Tak hanya itu, Meta mengungkapkan tidak khawatir dengan tiket pulang karena sudah membeli tiket pergi-pulang di waktu yang sama.