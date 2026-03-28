Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengungkapkan volume kedatangan penumpang kereta api jarak jauh di wilayah Daop 1 Jakarta pada arus balik Lebaran 2026 masih mendominasi dibandingkan keberangkatan.

Berdasarkan data sementara hari ini, tercatat sebanyak 52.961 penumpang tiba, sementara 28.280 penumpang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta.

“Kami memastikan seluruh perjalanan kereta api berjalan lancar dengan tingkat ketepatan waktu yang terjaga. Di tengah tingginya volume kedatangan penumpang, seluruh petugas di lapangan tetap siaga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan,” kata Franoto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Tngginya Kepercayaan Masyarakat

Pada periode arus balik sejak 23 Maret 2026, volume kedatangan konsisten berada di atas 50 ribu penumpang per hari. Franoto menyebut, hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama untuk perjalanan jarak jauh yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

“Sebaran kedatangan penumpang pada 28 Maret 2026 didominasi oleh Stasiun Pasar Senen sebanyak 18.788 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 15.439 penumpang, serta Stasiun Bekasi sebanyak 8.320 penumpang,” jelas Franoto.

Titik Tertinggi

Sementara untuk keberangkatan, Stasiun Pasar Senen juga menjadi titik tertinggi dengan 13.832 penumpang, diikuti Gambir 9.224 penumpang.

Lebih lanjut, ia menegaskan KAI Daop 1 Jakarta mencatat sebagian besar penumpang arus balik berasal dari kota-kota favorit seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Bandung, hingga Jember.