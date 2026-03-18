Arus mudik Lebaran 2026 kian hari semakin dipadati oleh perantauan yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Berbagai stasiun, bandara hingga terminal pun dipadati oleh para pemudik, tak terkecuali Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain mengungkap Terminal Kampung Rambutan hari ini, Rabu (18/3/2026) siang dipadati oleh 3.018 penumpang. Ia mengatakan tujuan pemudik didominasi wilayah Jawa dan Sumatera.

“Hari ini hari Rabu tanggal 18 Maret 2026 atau tepatnya pada H-3 angkutan Lebaran 2026 sampai tadi pukul 13.00 WIB, penumpang berangkat mencapai 3.018 orang dengan tujuan favorit Jawa Timur seperti Malang, Surabaya. Kemudian Jawa Tengah itu Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Cilacap, kemudian Yogyakarta, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, serta Sumatera seperti Padang dan Palembang,” kata Revi kepada wartawan di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2026).

Revi menuturkan mendukung kenyamanan pemudik, pihaknya telah menyiapkan sejumlah fasilitas tambahan. Selain ruang tunggu utama, tersedia pula area tunggu tambahan serta tenant bazar bagi penumpang.

“Di terminal bus Kampung Rambutan kita menyiapkan ruang tunggu, termasuk juga ada tambahan ruang tunggu tambahan, termasuk juga ada tenant-tenant bazar supaya penumpang itu nyaman menunggu sambil berbelanja,” ujarnya.

Tak hanya itu, pengelola terminal juga bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menyediakan layanan sosial bagi pemudik.

“Kita kerja sama dengan Baznas, di sana menyiapkan pijit dari tunanetra yang gratis kepada penumpang, juga menyiapkan takjil berbuka dan tes kesehatan gratis,” ucapnya.

Dari sisi keamanan, Revi mengaku hingga saat ini belum ada laporan gangguan atau tindak kejahatan di area terminal.

“Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan atau tidak nyaman di terminal,” ungkapnya.

Revi pun memastikan pihaknya menyediakan minimal 284 armada bus setiap harinya. Jika dibutuhkan bus tambahan, ungkapnya, akan tersedia setelah melalui proses pengecekan kelayakan terlebih dahulu guna menjamin keselamatan penumpang.